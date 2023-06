Premier przyjedzie do Turowa. "Nie zostanie pozostawiony sam sobie"

Premier Mateusz Morawiecki będzie w środę (6 czerwca) w Turowie i spotka się z pracownikami kopalni i elektrowni - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

We wspólnym komunikacie Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA przekazały, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w sprawie dotyczącej kopalni Turów zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w środowisku i wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia.

"Gwarantujemy jako rząd PiS, że my tu na pewno nie ustąpimy, już jutro do Turowa przyjedzie pan premier Mateusz Morawiecki, będzie spotykał się z przedstawicielami pracowników. Turów na pewno nie zostanie pozostawiony sam sobie, będziemy walczyć o to, żeby ta kopalnia i ta elektrownia mogły funkcjonować" - powiedział Bochenek w TVP.

Został też zapytany o orzeczenie Sądu Najwyższego, który uchylił we wtorek umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych w 2015 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę; sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego.

"To jest orzeczenie antydemokratyczne, które ma na celu wprowadzenie chaosu prawnego, orzeczenie Sądu Najwyższego nie ma żadnej podstawy prawnej" - komentował rzecznik PiS.