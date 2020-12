Premier: Transformacji Śląska musi towarzyszyć nadzieja i pieniądze

Transformacji Śląska musi towarzyszyć nadzieja - powiedział podczas konferencji online „Śląski Ład” premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, z tej świadomości wynika wola rządu, by region przeszedł rewolucję technologiczną z poszanowaniem praw pracowniczych i losów rodzin.

Transformacji regionu, związanej także z rozpoczynającą się transformacją energetyczną, musi towarzyszyć nadzieja. To jest kwestia najwyższej wagi, ponieważ z naszej świadomości rodzą się też odpowiednie czyny i wola działania - powiedział premier.

Transformacji Śląska musi towarzyszyć także duży zastrzyk pieniędzy, żeby ta zmiana mogła odbyć się w sposób najkorzystniejszy i najmniej kłopotliwy, bolesny dla mieszkańców - dodał.

Jak zaznaczył, w Program dla Śląska rząd zainwestował już ponad 50 mld zł, a w związku z pandemią do regionu trafiło ok. 20 mld zł.

W wystąpieniu na początku internetowej telekonferencji szef rządu, będący jednocześnie przewodniczącym komitetu sterującego rządowego Programu dla Śląska akcentował, że transformacji regionu, związanej także z rozpoczynającą się transformacją energetyczną, musi towarzyszyć nadzieja.

"To jest kwestia najwyższej wagi, ponieważ z naszej świadomości rodzą się też odpowiednie czyny i wola działania, która ma doprowadzić do tego, że rzeczywiście Śląsk po kilku latach przejdzie zasadniczą zmianę, która będzie nie tylko rewolucją technologiczną, ale jednocześnie będzie też rewolucją moralną w tym sensie, że na pewno na boku nie będą pozostawieni pracownicy, prawa pracownicze i los polskich rodzin" - mówił Morawiecki.

Zapewnił, że jest to znak firmowy działań rządu i podstawowa wartość, od której rząd nie odejdzie. "Chcemy, żeby procesy zmian zachodziły z uwzględnieniem czynnika społecznego i to jest warunek sine qua non realizacji bardzo wielu działań, które wiążą się też z polityką klimatyczną Unii Europejskiej" - zadeklarował.

Premier zaznaczył też, że warunkiem transformacji regionu jest poszanowanie jego mieszkańców, a żeby ta zmiana mogła odbyć się w sposób najkorzystniejszy i najmniej kłopotliwy, bolesny dla mieszkańców, "musi jej towarzyszyć rzeczywiście duży zastrzyk pieniędzy".



Morawiecki obrazował przy tym, że jako postrzegający cały kraj premier widzi Śląsk jako wielkie centrum przemysłowe. Jako przewodniczący komitetu sterującego Programu dla Śląska widzi natomiast od wewnątrz potencjał technologiczny regionu i potencjał wynikający z tamtejszego etosu pracy, który w sprzężeniu z dobrami natury, rozwojem technologii i ciężką pracą, pozwala wypracowywać optymalne rozwiązania.



"W ramach Programu dla Śląska warto podkreślić coś już dokonanego i dokonującego się: w program zainwestowaliśmy ponad 50 mld zł, z czego znaczna część jest już wypłacana w formie faktur, pieniędzy na bardzo konkretne projekty - jeszcze nie te najwyżej technologicznie zaawansowane, których realizację również obiecaliśmy i ją podtrzymujemy, ale wiele innych projektów w tym infrastrukturalne, związane z ochroną środowiska, z życiem, zdrowiem, czystym powietrzem - one przebiegają zgodnie z planem" - zadeklarował.



Jak ocenił premier, wiarygodność intencji i działań rządu wobec Śląska potwierdzają też działania w czasie pandemii koronawirusa. Morawiecki mówił, że ponieważ z tej przyczyny w wielu tamtejszych zakładach i przedsiębiorstwach zaistniała kilka miesięcy temu realna groźba utraty ponad 300 tys. miejsc pracy, rząd natychmiast uruchomił gigantyczne środki.



"Na sam Śląsk tylko z tarczy finansowej przekazaliśmy 7,2 mld zł; łącznie z tarczy antykryzysowej - 20 mld zł. To ok. jedna siódma wszystkich zasobów budżetu państwa polskiego, które ratowały miejsca pracy. A więc pokazujemy, że ponadproporcjonalnie tam, gdzie koronawirus może uderzyć w sposób śmiertelny też dla miejsc pracy, zareagowaliśmy natychmiast" - podkreślił szef rządu.

Telekonferencję "Śląski Ład" z udziałem, m.in. premiera Morawieckiego oraz unijnej komisarz ds. energii Kadri Simson zorganizowała w środę grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Parlamentu Europejskiego oraz posłowie EKR prof. Ryszard Legutko oraz Izabela Kloc.