Premier zapowiada przegląd projektów Programu dla Śląska. Nie będzie kopalni, ale będzie inwestycja Hyland Software

Z ogólnej puli środków Programu dla Śląska - łącznie 61-62 mld zł – w poszczególne projekty jest już zaangażowanych 58 mld zł; 22 mld zł to już realnie pracujące pieniądze – poinformował w czwartek w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiedział też, że Rada Wykonawcza do spraw Programu dla Śląska w ciągu dwóch tygodni dokona przeglądu wszystkich projektów w ramach tego programu, by mieć precyzyjną wiedzę o ich zaawansowaniu.

"Z ogólnej puli środków Programu dla Śląska - łącznie 61-62 mld zł - zaangażowanych dzisiaj już jest, czyli zaalokowanych na poszczególne projekty, ok. 58 mld zł, a więc blisko 95 proc. środków. 22 mld zł z tego to już realnie pracujące pieniądze, czyli pieniądze, które służą na inwestycje, innowacje energetykę czy wsparcie dla miast, rozwój miast, bo to też 4,7 mld zł" - powiedział premier po czwartkowym posiedzeniu Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska w Katowicach, któremu przewodniczył, aby - jak mówił - nabrał on "rumieńców i tempa".

"Za dwa tygodnie umówiliśmy się na przegląd wszystkich projektów w standardowej metodzie change managment - zarządzania zmianą, zarządzania projektami. Przejdziemy przez to w ciągu paru godzin po to, żeby mieć dobre wyobrażenie, które projekty są na dobrej drodze, a które potrzebują wsparcia projektowego, inżynierskiego lub finansowego. Program dla Śląska - nasze oczko w głowie - będzie na pewno fundamentem wieloletniego planu dla Śląska i fundamentem dobrego rozwoju całej ziemi śląskiej" - zapewnił szef rządu.

Podczas krótkiego wystąpienia dla mediów w Katowicach premier wspomniał też o planowanej nowej amerykańskiej inwestycji w Katowicach. "Powstanie kolejna duża innowacyjna inwestycja, inwestycja zagraniczna, amerykańska - Hyland Software, która spowoduje, że znajdzie tutaj zatrudnienie kolejnych wielu specjalistów: programistów, deweloperów informatycznych, którzy przyczynią się na pewno do wzrostu gospodarczego na tym terenie. Rozmawialiśmy także na radzie wykonawczej o dużych projektach dla baterii litowo-jonowych, produkcji baterii elektrycznych. Polska staje się, a właściwie stała się już wielkim zagłębiem produkcyjnym dla baterii elektrycznych. (...) Jak wszyscy wiemy, i dobrze, że Polska jest przy tym temacie, a w szczególności na Śląsku pracujemy nad dużym projektem tego typu" - powiedział premier Morawiecki.

Wyraził też przekonanie, że prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będzie rozmawiał m.in. o tym, żeby przyciągnąć nowych inwestorów do Polski, w tym na Śląsk. "Jest to fundamentalnie ważne, żeby utrzymać jak najwięcej miejsc pracy teraz, przez tę fazę kryzysową epidemii czy po epidemii po to, żeby Polska potem wystartowała najszybciej, jak to możliwe, jako państwo, które będzie absorbować nowe inwestycje" - podkreślił.

Szef rządu przywołał również raport, z którego wynika, że Polska jest numerem jeden na świecie w okresie od stycznia do kwietnia w przyciąganiu zagranicznych inwestycji. Za ogromną szansę dla regionu uznał transformację energetyczną, "wspartą ogromnym zastrzykiem pieniędzy z Unii Europejskiej". "Jestem po kolejnych rozmowach z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i wiem, że te negocjowane przez nas środki, co do których jutro też będą zasadnicze dyskusje odbywały się na Radzie Europejskiej, to będą dobre i bardzo duże środki właśnie na transformację energetyki, właśnie również tutaj na Śląsku, właśnie w programie dla Śląska" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Z optymizmem na zapowiedzi premiera patrzy przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominik Kolorz; związek wcześniej krytykował zbyt wolną realizację Programu dla Śląska. "Dzisiaj wreszcie powiedzieliśmy sobie prawdę i w przeciągu dwóch tygodni mamy zrobić taki swoisty remanent tych inwestycji, które są zaplanowane, ale nie są wykonywane. Niektóre inwestycje trzeba urealnić, bo już wiemy, że nie będzie kolejnej kopalni węgla koksującego, że w związku z taką, a nie inną sytuacją PGG nie wykona instalacji zgazowywania węgla i trzeba postawić na parę takich koni, które rzeczywiście będą w stanie jechać" - powiedział dziennikarzom po posiedzeniu rady Programu dla Śląska.

Cele Programu dla Śląska to przyspieszenie transformacji gospodarczej, inwestycja w kapitał ludzki i poprawa jakości powietrza. Wartość szacunkowa zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć w ramach programu to 62 mld zł.