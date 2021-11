Premier złożył wyrazy współczucia bliskim ofiar z kopalni "Listwiażnaja" w Rosji

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o tragedii w kopalni "Listwiażnaja" w Rosji; rodzinie i bliskim ofiar oraz całemu narodowi rosyjskiemu składam wyrazy głębokiego współczucia - oświadczył w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Premier odniósł się w ten sposób do wybuchu metanu, do którego doszło w czwartek rano w kopalni węgla kamiennego "Listwiażnaja" w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym w obwodzie kemerowskim w Rosji. Jak informowała w czwartek agencja TASS, w wypadku w Kuzbasie śmierć poniosło 46 górników i sześciu ratowników. Po wybuchu na powierzchnię wyprowadzono 239 górników, z których 38 trafiło do szpitala, a 13 opatrzono w ambulatorium. Według rosyjskiej agencji to najpoważniejszy od 11 lat wypadek w kopalni w tym kraju.

W niedzielę premier Morawiecki zamieścił na Facebooku post w tej sprawie w języku polskim i rosyjskim. "Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o tragedii w kopalni +Listwiażnaja+ w obwodzie kemerowskim Federacji Rosyjskiej. Rodzinie i bliskim ofiar oraz całemu narodowi rosyjskiemu składam wyrazy głębokiego współczucia" - napisał premier.

O pojawieniu się dymu, a następnie eksplozji w jednym z szybów kopalni położonej w południowo-zachodniej Syberii, służby kontrolne poinformowały w czwartek rano. W chwili wypadku pod ziemią znajdowało się 285 osób, przeważająca większość wydostała się z kopalni.

Agencja TASS poinformowała, powołując się na źródło zbliżone do prowadzonego w sprawie katastrofy śledztwa, że zatrzymano trzy osoby - dyrektora kopalni, jego pierwszego zastępcę i naczelnika wydziału. Agencja Dozoru Technicznego (Rostiechnadzor) podała w czwartek wieczorem, że w tym roku w kopalni "Listwiażnaja" zanotowano ponad 900 naruszeń; dziewięć razy wstrzymywano jej pracę.