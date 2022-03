Prezes Bogdanki: naszą produkcją węgla odpowiedzieliśmy na potrzeby rynku

Zysk netto Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok 2021 wyniósł 288,3 mln zł. - Rok 2021 to rok konsekwentnej realizacji naszej strategii, która zaprocentowała rekordowymi wynikami w historii LW Bogdanka. Było to możliwe dzięki perspektywicznie zaplanowanym i wykonanym pracom przygotowawczym w roku 2020. Produkcja na poziomie 9,9 mln ton węgla oraz sprzedaż w wysokości ponad 10 mln ton węgla to nasza odpowiedź na wyzwania rynku - zaznacza Artur Wasil, prezes LW Bogdanka.

W 2021 roku Bogdanka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,9 mln ton oraz plan sprzedażowy na poziomie 10 mln ton.

Łącznie wykonano 23,2 km robót chodnikowych.

W samym czwartym kwartale 2021 roku produkcja osiągnęła poziom 2,4 mln ton.

Lider polskiego górnictwa