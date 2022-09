Prezes Bogdanki straci stanowisko, bo dbał o bezpieczeństwo górników?

Prezes Bogdanki może stracić stanowisko. Zakomunikował to na Twitterze wicepremier Jacek Sasin . – Mamy do czynienia z podporządkowaniem Wyższego Urzędu Górniczego ministrowi aktywów państwowych – komentuje w rozmowie z WNP.PL były wicepremier Janusz Steinhoff.

Wicepremier Jacek Sasin zapowiedział na Twitterze, że na posiedzeniu rady nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanki zostanie rozpatrzony punkt o odwołania prezesa spółki Artura Wasila.

W opinii byłego wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Steinhoffa prezes Bogdanki Artur Wasil ma zostać odwołany za to, że podjął racjonalną decyzję, dbając o bezpieczeństwo górników.

- Pogorszone warunki geologiczne nie powinny być przyczynkiem do odwoływania prezesa - podkreśla Grzegorz Jadwiżuk, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w Lubelskim Węglu Bogdanka.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, zapowiedział, że w piątek 16 września na posiedzeniu rady nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanki zostanie rozpatrzony punkt o odwołania prezesa spółki Artura Wasila.

Jestem po rozmowie z Prezesem @Grupa_Enea Pawłem Majewskim. W piątek podczas Rady Nadzorczej @LWBogdanka rozpatrzony zostanie punkt o odwołaniu Prezesa A. Wasila. — Jacek Sasin (@SasinJacek) September 14, 2022

Oficjalnie nie podano przyczyn, jakie mogą doprowadzić do odwołania Artura Wasila.

Minister aktywów państwowych nadzoruje również Wyższy Urząd Górniczy

Wpis wywołał zdumienie w branży górniczej, zważywszy choćby na to, że zysk netto grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za pierwsze półrocze 2022 roku wyniósł 336,044 mln zł, wobec 99,58 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

- Bogdanka jest spółką giełdową. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, że minister skarbu wydaje radzie nadzorczej spółki giełdowej polecenie dokonania zmian kadrowych. Obecny zarząd Bogdanki został powołany w czerwcu bieżącego roku na kolejną kadencję. Przyczyny decyzji ministra Sasina są kompletnie nieuzasadnione. Postanowił on odwołać dobrego prezesa zarządu, który uzyskuje świetne wyniki finansowe, za wstrzymanie wydobycia węgla w jednej ze ścian, w sytuacji, gdy zatrzymanie produkcji nastąpiło z powodu złych warunków górniczo-geologicznych. Inaczej mówiąc: minister próbuje sprawować nadzór nad ruchem zakładu górniczego, który jest niepodważalną kompetencją kierownika ruchu – wypowiada się w rozmowie z WNP.PL były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff.

- Wielokrotnie wypowiadałem się na ten temat jako były prezes Wyższego Urzędu Górniczego i zwróciłem się w tej sprawie do pana premiera Morawieckiego, na razie bez skutecznie. Skandalem jest fakt, iż minister aktywów państwowych nadzoruje również Wyższy Urząd Górniczy, który stoi na straży bezpieczeństwa pracy we wszystkich kopalniach – dodaje.

W jego opinii prezes Bogdanki Artur Wasil ma zostać odwołany za to, że podjął racjonalną, zgodną z ładem korporacyjnym decyzję. Chodzi o zmianę planów produkcyjnych na ten rok w sytuacji wynikającej z warunków górniczo-geologicznych, a zatem wykazał dbałość o bezpieczeństwo pracy zatrudnionych w kopalni górników.

- Dlatego wyrażam wielkie zdziwienie, że decyzji wicepremiera Sasina nie oprotestowały związki zawodowe, które powinny być w równym stopniu, jak prezes Wasil, zainteresowane utrzymaniem na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa pracy w kopalniach – zwraca uwagę Janusz Steinhoff.

Bogdanka chce uporać się z problemami geologicznymi przed końcem roku

Sprawę komentuje Grzegorz Jadwiżuk, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w Lubelskim Węglu Bogdanka.

- Pogorszone warunki geologiczne nie powinny być przyczynkiem do odwoływania prezesa - podkreśla Grzegorz Jadwiżuk. - Zaczęliśmy jechać ścianą i zdarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał, że w ciągu jednej doby zacisnęło całą ścianę strugową. Nikt by sobie z czymś takim nie poradził - ocenia.

Bogdanka zaktualizowała cel produkcyjny na 2022 rok do ok. 8,3 mln ton, z ok. 9,2 mln ton węgla handlowego zakładanych wcześniej. Firma poinformowała, że w ścianie 3/VII/385, uruchomionej 31 sierpnia 2022 roku, nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia.

Bogdanka zakłada, że upora się z problemami geologicznymi w kopalni przed końcem roku – poinformowała spółka 15 września br.

- Analizy wskazują, że ten okres będzie wystarczający, aby ściana ruszyła pod koniec grudnia, na przełomie roku – stwierdził wiceprezes Artur Wasil podczas konferencji prasowej.

