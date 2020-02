Prezes Famuru: skutecznie wykorzystaliśmy otoczenie rynkowe

Grupa Famur, według szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych osiągnęła w 2019 r. zysk netto w wysokości ok. 253 mln zł, po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe, wynoszący ok. 309 mln zł. - Szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok pokazują, że Grupa Famur skutecznie wykorzystała sprzyjające otoczenie rynkowe w branży wydobywczej. Szczególnie jest to widoczne w wynikach segmentów górnictwa podziemnego i urządzeń elektrycznych, gdzie przychody zwiększyły się o ok 14 proc. rok do roku - ocenia prezes Grupy Famur Mirosław Bendzera.

Na wstępny szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy Famur za 2019 rok wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym.

Min. pozytywny - sprzedaż Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, oraz negatywny - ujęcie ryzyk i odpis wartości firmy w segmencie Surface (Grupa Famak).

Zarząd podtrzymuje założenia polityki dywidendowej, rozważając zaproponowanie przeznaczenia na wypłatę dywidendy ok. 75 proc. zysku netto skorygowanego o zdarzenia jednorazowe.

Problemy w segmencie Surface