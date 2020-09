Prezes Famuru o perspektywach polskiego górnictwa

Liczymy na to, że branża okołogórnicza, która jest immanentną częścią łańcucha dostaw związanego z górnictwem i energetyką konwencjonalną, zostanie włączona w prace nad planem restrukturyzacji sektora górniczo-energetycznego - podkreślił Mirosław Bendzera, prezes Famuru.

Węgiel jeszcze ma przyszłość

- Liczymy na to, że branża okołogórnicza, która jest immanentną częścią łańcucha dostaw związanego z górnictwem i energetyką konwencjonalną, zostanie włączona w prace nad planem restrukturyzacji sektora górniczo-energetycznego - podkreślił prezes.- Uważamy, że tylko wymieniając się wiedzą, która płynie z każdego ogniwa tego łańcucha, jesteśmy w stanie stworzyć plan, gwarantujący stabilny i bezpieczny model funkcjonowania tego sektora w przyszłości - dodał.Bendzera zaznaczył, że są jednak też pozytywne sygnały dla branży. Jednym z nich jest niedawna decyzja o ponownym wpisaniu przez Komisję Europejską węgla koksowego na listę surowców strategicznych.- To pokazuje, że nasze doświadczenie może zostać wykorzystane po części jako wsparcie procesu transformacyjnego dla energetyki konwencjonalnej, ale również dla rozwoju sektora związanego z wydobyciem węgla koksowego - wskazał prezes.- Widzimy też, że nasze kompetencje jesteśmy w stanie skutecznie dostarczać na eksport, który odpowiada za 40 proc. naszych przychodów. Górnictwo ewoluuje w sposób geograficzny - przesuwa się w stronę Azji Południowo-Wschodniej. Tam są realizowane nowe projekty i tam upatrujemy szans na lokowanie naszych coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań - dodałPodkreślił, że najlepszym przykładem jest dostawa kompleksu do eksploatacji niskich pokładów, który już pracuje u największego producenta węgla w Chinach, czyli grupy Shenhua. Obecnie Famur dostarcza też m.in. kompleks wydobywczy dla klienta w Indonezji.