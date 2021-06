Prezes JSW do związkowców: zarząd realizuje dialog społeczny

JSW realizuje dialog społeczny i z wielką przykrością oraz rozczarowaniem przyjmuje postawę trzech reprezentatywnych organizacji związkowych, które zapowiadając protesty dążą do eskalacji niepokojów społecznych wśród naszych pracowników - ocenia Barbara Piontek, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Wykorzystać rynkowe szanse

Zespół złożony m.in. z radców prawnych i adwokatów z trzech różnych kancelarii prawnych, analizując fakty, ustalił, że porozumienie mogło być jedynie projektowanym dokumentem i nie wywołuje skutków prawnych. Zespół zarekomendował JSW wystąpienie do Sądu Powszechnego o ustalenie nieistnienia Porozumienia w celu uzyskania jednoznacznego potwierdzenia charakteru prawnego dokumentu oraz wynikających z niego skutków.„Realizacja obecnie przez zarząd JSW Porozumienia i wynikających z niego oczekiwań finansowych formułowanych przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe – bez jednoznacznego i obiektywnego wyjaśnienia kwestii istnienia i skuteczności prawnej Porozumienia – co w okolicznościach sprawy może nastąpić wyłącznie przez niezależny i niezawisły Sąd Powszechny dysponujący ku temu odpowiednim instrumentarium – niesie za sobą istotne ryzyko przypisania Zarządowi odpowiedzialności karnej” - brzmi rekomendacja.W nawiązaniu do tych rekomendacji zarząd JSW rozważa decyzję o skierowaniu sprawy do wyjaśnienia przez właściwy sąd.Zarząd JSW wskazuje, że spółka stara się budować odpowiedzialny dialog ze stroną społeczną. Grupa JSW wdrożyła konieczny Program Oszczędnościowy, ale jak wielokrotnie podkreślała prezes JSW Barbara Piontek wypłaty i miejsca pracy pracowników JSW są mimo to absolutnie niezagrożone.Zarząd JSW w ramach umowy społecznej przedłużył o kolejne 10 lat gwarancje pracy dla załogi JSW i zaprogramował podwyżki płac od 1 lipca 2021 r. na poziomie 3,4 proc. Współpracy ze stroną społeczną powinna przyświecać troska o dobrą, stabilną przyszłość spółki oraz bezpieczeństwo jej pracowników na kolejne dekady.Dziś - wskazuje zarząd spółki - bardzo ważny jest stabilny rozwój firmy, który jest możliwy do osiągnięcia poprzez poprawę efektywności organizacyjnej, technologicznej, produkcyjnej i handlowej, otwarcie na globalne szanse, poszukiwanie nowych potencjałów, kontynuowania kluczowych inwestycji oraz dbałość o Załogę, która jest najwyższą i najważniejszą wartością firmy.JSW jest spółką giełdową, największym europejskim producentem węgla koksowego; surowca wpisanego na listę krytycznych, a więc strategicznych dla rozwoju i konkurencyjności Unii Europejskiej. Dziś spółka ma realne szanse na dobre wykorzystanie potencjału rynkowego.