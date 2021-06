Prezes JSW: jesteśmy firmą o znaczeniu strategicznym, z dobrymi perspektywami

Dostarczamy produkty niezbędne dla rozwoju zielonej energetyki, przemysłu samochodowego i fabryk sprzętu gospodarstwa domowego. Te gałęzie przemysłu i gospodarki nie mogą funkcjonować bez stali, a koks i węgiel metalurgiczny potrzebny do jego produkcji są niezbędne dla hutnictwa. Sądzę, że to się szybko nie zmieni - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Barbara Piontek, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Wśród kluczowych inwestycji mamy również te zmierzające do osiągnięcia niezależności energetycznej JSW - poprzez wykorzystanie ujętego metanu oraz gazu koksowniczego, wraz z budową bloku energetycznego w Koksowni Radlin i modernizacją baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń.Realizacja inwestycji ma kluczowe znaczenie, ponieważ chcę, abyśmy - inaczej niż dotychczas - nie byli tak bardzo podatni na cykle koniunkturalne. Dziś spodziewamy się utrzymania pozytywnych tendencji wzrostowych w kwestii cen węgla i stabilnego zapotrzebowania na nasz produkt.Stabilny rozwój firmy jest możliwy do osiągnięcia poprzez poprawę efektywności organizacyjnej, technologicznej, produkcyjnej i handlowej. JSW pozostaje największym europejskim producentem węgla koksowego, a po zapowiadanym zamknięciu czeskich kopalń koncernu OKD pozycja rynkowa spółki jeszcze się umocni. Poza tym wytwarzany przez JSW węgiel koksowy został ponownie wpisany na unijną listę surowców strategicznych. To dla nas dobra perspektywa na rozwój.Czytaj także: Mirosław Dynak, związkowiec z JSW: Barbara Piontek od chwili objęcia stanowiska porządkuje i naprawia spółkę - JSW jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla koksowego, który od lat ma status surowca krytycznego dla gospodarki Wspólnoty. To oznacza, że jesteśmy firmą o znaczeniu strategicznym.Koksownie pracują na sto procent swoich mocy i osiągają bardzo dobre wyniki. Średnia cena koksu wyniosła w pierwszym kwartale 885,60 zł za tonę - to o 5,7 proc. więcej niż rok wcześniej. JSW ma przed sobą dobre perspektywy.W grupie Kapitałowej JSW mamy produkty potrzebne gospodarce unijnej i na wiele z nich zapotrzebowanie rośnie. Znacznie wyższa od ubiegłorocznej była w pierwszym kwartale tego roku produkcja koksu, która wyniosła ponad 0,9 mln ton, czyli aż o ok. 12,5 proc. więcej w zestawieniu z pierwszym kwartałem minionego roku. Z kolei przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych sięgnęły 974,3 mln zł i były wyższe o 29,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.- Chcemy rozwijać każdy z obszarów naszej działalności, który pozwala zwiększyć przychody spółki i całej Grupy Kapitałowej.Brak węgla metalurgicznego i koksu oznacza, że świat zostaje bez stali, a to przecież niewyobrażalne... Dlatego nie ma polityki odchodzenia od wydobycia węgla metalurgicznego, co dla JSW - największego w Europie producenta tego surowca - jest bardzo dobrą perspektywą.