Prezes JSW: nie wiadomo, jak długo będziemy odczuwać skutki spowolnienia

Optymistyczne są rozmowy z naszymi odbiorcami. W drugiej połowie 2019 proponowali na 2020 rok niższe kontrakty niż spodziewaliśmy się. Już od kilku tygodni odbiorcy proszą o dodatkowe ilości koksu i węgla koksowego – zaznacza prezes Hereźniak, cytowany w Solidarności Górniczej. - W najbliższym czasie powinna wzrosnąć produkcja koksu. Nasze koksownie są do tego przygotowane.Od kilku tygodni obserwuje się odbicie cen węgla. Na przełomie III i IV kw. ub. roku cena spadła do 125 dolarów za tonę. Niedawno przekroczyła 150 dolarów. Grupa Kapitałowa JSW jest podatna na globalne zjawiska gospodarcze. Cykle koniunktury nie są dla niej zaskoczeniem.- Na razie nie wiadomo, jak długo będziemy odczuwać skutki spowolnienia. Przypomnę, że w minionych latach o cenach na nasze produkty decydowały nie tylko nastroje na rynkach światowych i tempo rozwoju gospodarczego - zaznacza Włodzimierz Hereźniak cytowany w Solidarności Górniczej. - Czasem wystarczało duże załamanie pogody w Australii, aby zburzyć wszystkie analizy przygotowywane przez najlepszych fachowców na świecie. Po ulewnych deszczach część kopalń odkrywkowych węgla koksowego musiała wstrzymywać wydobycie i ceny momentalnie szybowały - wskazuje prezes JSW.Przypomina, że wystarczały kłopoty transportowe w Chinach, aby przewrócić wszystkie prognozy dla rynku koksu i węgla koksowego. Równie ważne były decyzje polityczno-gospodarcze podejmowane przez przywódców Państwa Środka. Zielone światło dla wzrostu produkcji hutniczej, wstrzymywanie eksportu koksu, ograniczanie wydobycia we własnych kopalniach i zwiększanie importu - to wszytko odbijało się na rynku globalnym.- Sądzę, że bardziej precyzyjne informacje o tym, jaki dla nas będzie rok 2020 będę mógł przekazać po pierwszym półroczu - zaznacza prezes JSW.Spółka będzie ograniczać wydatki, ale nie kosztem inwestycji w nowe pokłady węgla. Bardzo dużo wysiłku wkłada się w JSW w realizację inwestycji pod nazwą kopalnia Jastrzębie-Bzie. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję, że od 1 stycznia 2020 zmieniła się struktura organizacyjna dwóch kopalń.Z kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie wydzielono Ruch Jastrzębie, który podporządkowano kopalni Bzie-Dębina w budowie. Teraz mamy kopalnię Jastrzębie-Bzie i kopalnię Borynia- Zofiówka. Zmiana nazw obu zakładów ma charakter techniczno-organizacyjny.Hereźniak wskazuje, że wszystkie zadania realizowane przez kopalnie będą zgodne z przyjętym na 2020 rok Planem Techniczno-Ekonomicznym i ze Strategią JSW na lata 2020-2030.Szacowane zasoby węgla koksowego typu 35 w rejonie kopalni Jastrzębie-Bzie to 180 mln ton. Uruchomienie nowego zakładu znacząco zwiększy zdolności produkcyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Docelowo kopalnia będzie wydobywać około 2 mln ton węgla koksowego rocznie. Pierwsza ściana ma zostać uruchomiona z końcem 2022 roku. Jastrzębska Spółka Węglowa zainwestuje w budowę zakładu 3 mld zł.- Ponieważ program inwestycji w JSW jest bardzo ambitny, mogę zapewnić, że wszystkie działania służące poprawie bezpieczeństwa pracy, jej efektywności, jakości produkcji i utrzymaniu pozycji lidera na rynku Unii Europejskiej są realizowane - podkreśla prezes Hereźniak.