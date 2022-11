Prezes JSW: radzimy sobie w zmiennym otoczeniu geopolitycznym

Trzeci kwartał pokazał, że spółka potrafi radzić sobie w bardzo zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu geopolitycznym - zaznacza Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

- Ponadto po tegorocznych wydarzeniach w kopalniach JSW i ogłoszeniu siły wyższej spółka ustabilizowała wydobycie węgla ogółem oraz wyniki finansowe mimo znaczącego wpływu na naszą działalność takich czynników jak rosnąca inflacja, wzrost kosztów energii, cen materiałów i usług oraz wzrost kosztów pracy - dodaje prezes Tomasz Cudny.

- Mimo trudnej sytuacji geopolitycznej, wpływającej na rynek surowców metalurgicznych, konsekwentnie realizujemy przyjętą przez nas strategię - podkreśla Tomasz Cudny.

- To właśnie inwestycje w kopalnie i koksownie pozwalają sprawnie funkcjonować grupie JSW i odpowiadać na potrzeby rynku w zmiennych warunkach, dlatego też nadwyżki środków są systematycznie inwestowane w Fundusz Inwestycji Zamkniętych, który będzie zabezpieczeniem dla tych działań w przypadku wystąpienia dekoniunktury. Szczególną uwagę przykładamy do transformacji klimatycznej i roli, jaką odgrywa w niej nasza spółka - dodaje Tomasz Cudny.

Wskazuje przy tym, że węgiel koksowy jeszcze przez długie lata pozostanie niezbędnym elementem do produkcji stali, tak ważnej w transformacji świata.

- Intensywnie pracujemy również nad zmniejszeniem naszego śladu węglowego i docelowo osiągnięciem neutralności klimatycznej - podkreśla prezes JSW.

Ogólna sprzedaż węgla wyprodukowanego w kopalniach JSW wyniosła w trzecim kwartale 2022 roku 3,49 mln ton i była nieznacznie niższa w stosunku do poprzedniego kwartału tego roku. W omawianym okresie w porównaniu do poprzedniego kwartału ceny węgla koksowego i koksu obniżyły się, odpowiednio o 18,9 proc. i 10,7 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Średnia cena węgla koksowego wyniosła 1560,28 zł za tonę, natomiast średnia cena koksu osiągnęła wartość 2385,59 zł za tonę. To skutkowało niższymi o 13,8 proc. łącznymi przychodami ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie ponad 5,15 mld zł.

Produkcja węgla ogółem w JSW w trzecim kwartale tego roku wyniosła 3,43 mln ton

(w tym 2,64 mln ton stanowił węgiel koksowy) i była nieznacznie wyższa w stosunku do poprzedniego kwartału. Gdyby jednak porównać dziewięć miesięcy tego roku do analogicznego okresu roku poprzedniego, to produkcja węgla wzrosła o 4,1 proc. W trzecim kwartale 2022 roku obniżyła się z kolei produkcja koksu o 11,9 proc. i osiągnęła poziom niemal 0,8 mln ton.

Warto zwrócić uwagę na trzyprocentowy wzrost wydatków na inwestycje w grupie kapitałowej JSW w ujęciu gotówkowym porównując kwartał do kwartału. Wydatki te wyniosły łącznie ponad 623 mln zł. Natomiast porównując dziewięć miesięcy 2022 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego - to wzrost aż o 33,1 proc., czyli do poziomu 1,77 mld zł. Wyższe nakłady na inwestycje związane są m.in. z modernizacją baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, budową bloku energetycznego w koksowni Radlin oraz zakupem urządzeń i sprzętu górniczego.