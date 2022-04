Prezes PGG: Branża górnicza potrzebuje stabilizacji

Udostępnienie 800 tysięcy ton węgla, to są dwie liczby: 200 mln złotych po wzroście cen stali i 18 miesięcy - wskazuje prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. Dla Polskiej Grupy Górniczej, ale również całej branży górniczej niezwykle istotna jest zatem przewidywalność regulacyjna i legislacyjna, która jest w stanie zapewnić stabilizację w perspektywie wieloletniej.

- Dla nas istotna jest przewidywalność regulacyjna, co stanie się nie za miesiąc, ale za dwa lata, wówczas można racjonalnie zwiększać wielkości produkcyjne. W mojej ocenie, a widać to dziś doskonale - ta nieprzewidywalność prowadzi do destabilizacji i spekulacji cenami - wskazał prezes PGG Tomasz Rogala.

Zwrócił on także uwagę na to, że otoczenie regulacyjne powinno umożliwić wszystkim graczom na rynku racjonalne planowanie i funkcjonowanie, podając przy tym przykład dwukrotnego wzrostu jednostkowej opłaty z tytułu emisji CO2 na przestrzeni sześciu miesięcy.

- W takiej sytuacji żadnego planowania nie sposób uczynić - wskazał Rogala. - Jeżeli inwestowanie ma być racjonalne, to otoczenie regulacyjne w Europie musi się zmienić, zwłaszcza w części ETS-u - podkreślił prezes Rogala w trakcie konferencji „Silesia 2030”, która odbyła się 22 kwietnia w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Katowicach.

Zaznaczył przy tym, że niezbędne jest podjęcie następujących kroków: natychmiastowe wykluczenie instytucji finansowych z handlu emisjami, powrót do współczynnika wolumenu kierowanych z nadwyżki rynkowej do rezerwy stabilizacyjnej uprawnień do poziomu 12 proc. z obecnych 24 proc., wprowadzenie ścieżki cenowej dla uprawnień CO2 wraz z wyznaczeniem jej maksymalnych poziomów w perspektywie kolejnych lat, co jest istotne dla partnerów biznesowych.

Czytaj także: Węgiel drogi jak diabli. Kto na tym zarobi?

- Oprócz ETS-u trzeba przywrócić finansowanie węgla przez instytucje finansowe, myślę o modernizowaniu bloków węglowych - zaznaczył prezes PGG.

Polska Grupa Górnicza zakładała na rok 2022 wydobycie węgla na poziomie trochę wyższym niż 23 mln ton. Będzie ono jednak zapewne o około milion ton wyższe, zatem spółka wydobędzie w tym roku nieco ponad 24 mln ton węgla.