Prezes PGG: głównym celem jest tanie zaopatrzenie w węgiel odbiorców indywidualnych

Kopalnie nadal pracują, ciągle wydobywają węgiel i do końca roku w taki sam sposób, kanałem bezpośrednim, będziemy dostarczać paliwo klientom. Wszystkie działania podejmowane przez spółki państwowe mają na celu przede wszystkim tanie i z pominięciem pośredników, zaopatrzenie odbiorców indywidualnych - zaznacza Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Tomasz Rogala wskazuje, że niezbędna będzie bardzo mocna synchronizacja działania polskich kopalń z importem i logistyką, aby potrzebny węgiel dotarł do gospodarstw domowych.

Trwają prace nad zwiększeniem produkcji kopalń, ale trwały i znaczny wzrost wydobycia wymaga długotrwałych i kosztownych inwestycji.

Przykładowo potrzeba 250 mln zł nakładów na uruchomienie ściany wydobywczej o wydajności 800 tys. ton.

Większa dostępność węgla dla gospodarstw domowych

- Bieżące inwestycje na pewno zapewnią w tym i zwłaszcza przyszłym roku większą dostępność węgla dla gospodarstw domowych w Polsce - zaznaczył prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala w rozmowie w TVP Info.

- Wojna trwa dziś w Europie. Na Ukrainie ma ona wymiar militarny, natomiast wojna energetyczna, surowcowa i informacyjna trwa na terenie całej Europy. Z pewnością wywoływanie niepokojów wewnętrznych i straszenie mieszkańców że zabraknie energii są tym, co sprzyja putinowskiej Rosji - wskazał Rogala. I przestrzegał przed uleganiem panice na rynku węgla.

Program w cyklu „O tym się mówi” na antenie TVP Info rozpoczęto przypomnieniem wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o rządowym planie przyjęcia ustawy, która ma pomóc ustabilizować cenę węgla i zwiększyć jego dostępność dla odbiorców indywidualnych.

Prezes Tomasz Rogala zaznaczył, że o węglu w kontekście bezpieczeństwa energetycznego mówimy od czasu wojny toczonej przez Rosję. Wcześniej zakładano, że zabezpieczeniem w okresie transformacji energetycznej będzie importowany z Rosji gaz ziemny.

- Powrót do węgla to naturalny skutek odcięcia dostaw węglowodorów z kierunku wschodniego, co było bezwzględnie konieczne i uzasadnione stanem wojny - przypomniał prezes PGG.

Dodał, że nie należy martwić się o jakość surowca, który zaimportujemy teraz z innych krajów niż Rosja (głównie z Kolumbii, Indonezji czy Australii), ponieważ będzie to węgiel spełniający standardy dla węgla energetycznego i opałowego dla domów i ciepłowni.

Tomasz Rogala przypomniał, że bezpośrednio po wybuchu wojny na Ukrainie i po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń, Polska Grupa Górnicza zdecydowała się kierować niekiedy 100 proc. bieżącej produkcji do klientów indywidualnych, co sprawiło, że około 400 tys. ton trafiło już do ponad stu tysięcy gospodarstw domowych w cenie trzykrotnie tańszej niż na rynku.

- Chcemy zwrócić uwagę, że kopalnie nadal pracują, ciągle wydobywają węgiel i do końca roku w taki sam sposób, kanałem bezpośrednim, będziemy dostarczać paliwo klientom - mówił Rogala. - Wszystkie działania podejmowane przez spółki państwowe mają na celu przede wszystkim tanie i z pominięciem pośredników, zaopatrzenie odbiorców indywidualnych. Zwracamy uwagę na ów element emocjonalny, na wywoływanie strachu i paniki. Kopalnie cały czas produkują i dostarczają na rynek paliwo - podkreślił Tomasz Rogala.

Zaznaczył, że również ciepłownie i przemysł rolno-spożywczy korzystają z przygotowanych przez spółki ofert.

- Pochodną strachu jest presja cenowa. Straszenie obywateli, że węgla zabraknie a jego ceny będą wysokie, powoduje, że w krótkim czasie wszyscy chcą kupić węgiel - wskazywał prezes PGG.

I doradził klientom ostrożność i zachowawczość, ponieważ wciąż odbywa się produkcja kopalń.