Prezes PGG: nie koncentrujmy się na ostracyzmie wokół węgla

Posiadamy własne węglowodory, czyli węgiel, który możemy używać do produkcji energii. Nie powinniśmy koncentrować się na ostracyzmie wokół węgla - zaznacza Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej.

Tomasz Rogala podkreśla, że najpilniejszym aktualnym zadaniem Polskiej Grupy Górniczej jest zabezpieczenie jak największej liczby gospodarstw domowych w tani opał przed nadchodzącą zimą.

Dotychczas dzięki pracom PGG nad stworzeniem systemu sprzedaży detalicznej węgla przez e-sklep sprzedano już około 1,3 mln ton węgla, który trafił do ponad 420 tys. domów w całej Polsce.

Opał z PGG cieszy się wyjątkowym popytem, gdyż sprzedawany jest po najniższych możliwych cenach producenta.

Presja na dekarbonizację przy jednoczesnym uzależnieniu Europy w ponad 40 proc. od dostaw węglowodorów z Rosji była absurdalna i bardzo szkodliwa

Cały czas rozbudowywana i ulepszana jest też sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla Polskiej Grupy Górniczej, która powstała niecałe dwa miesiące temu a obecnie liczy już prawie sto składów w całym kraju.

Prezes PGG Tomasz Rogala podkreślił 26 października w programie "Rozmowy niedokończone" na antenie TV Trwam, że szerzenie strachu i paniki pod hasłami, że zabraknie nam zimą opału i energii, leży w interesie Federacji Rosyjskiej, która w Ukrainie prowadzi agresję militarną, natomiast w pozostałych krajach Zachodu (zwłaszcza przyfrontowych) toczy bezwzględną wojnę surowcową, informacyjną i psychologiczną i chce doprowadzić do napięć społecznych i politycznych, które osłabią jej przeciwników w NATO.

Rogala odniósł się przy tym do polityki klimatyczno-energetycznej forsowanej przez Komisję Europejską. Tłumaczył, że bezwzględna presja na dekarbonizację przy jednoczesnym uzależnieniu Europy w ponad 40 proc. od dostaw węglowodorów z Rosji była nie tylko absurdalna, ale też bardzo szkodliwa, prowadząc do obecnej katastrofy w systemie energetycznym UE.

Tomasz Rogala przypomniał, że już w 2018 roku przestrzegał przed tym zagrożeniem w Brukseli jako ówczesny prezydent Euracoal. Rozpowszechniane dogmaty energetyczne zakładały natychmiastową rezygnację z węgla (pod naciskiem systemu handlu emisjami ETS), ewentualne uzupełnienie zapotrzebowania importem węgla i gazu ziemnego oraz jak najszybszą rozbudowę odnawialnych źródeł energii jako zawsze dostępnych tańszych od krajowych źródeł.

Obecnie okazuje się jednak, że żadne z powyższych założeń nie działa, ponieważ węgiel z importu jest trzykrotnie droży niż krajowy.

Zamiana dzisiaj własnego węgla kamiennego w energetyce węglem z importu, oznaczałaby dla podatników i przedsiębiorców dodatkowy wydatek na poziomie ok. 34 mld zł rocznie

- Gdybyśmy posłusznie i ambitnie realizowali te dogmaty, dzisiaj mielibyśmy nieporównanie głębszy kryzys i o wiele trudniejszą sytuację - podkreślił Tomasz Rogala.

I wskazał, że dzisiaj zamiana własnego węgla kamiennego w energetyce z węglem z importu, oznaczałaby dla podatników i przedsiębiorców dodatkowy wydatek na poziomie ok. 34 mld zł rocznie.

- Analogiczne przejście z polskiego węgla na gaz ziemny kosztowałoby nas już 180 mld zł rocznie, czyli trzecią część budżetu państwa - zwracał uwagę Rogala, dodając, że liczby te obrazują, jak ogromną wartość uzyskuje się z posiadania własnych, stabilnych i bezpiecznych źródeł energii.

Mówimy o zamykaniu kopalń w sytuacji, gdy jego produkcja rośnie w Chinach, Indiach i reszcie globu

- W części dotyczącej budowy alternatywnych źródeł OZE nikt nie kwestionował tego kierunku. Obywatele, jeżeli tylko mają środki i chcą to robić, to mogą realizować inwestycje w odnawialne źródła, czego przykładem jest Polska i na przykład program fotowoltaiki na domach - mówił Rogala. - Natomiast wymuszanie błyskawicznego odejścia od własnych zasobów węgla i zamianę go na importowany z Rosji gaz, było fatalnym błędem, jest to fiasko i ogromne niepowodzenie, za które ktoś powinien nawiasem mówiąc przeprosić, co jeszcze nie nastąpiło - zaznaczył Tomasz Rogala.

Przypomniał również, że na początku transformacji w 1990 roku Polska - inaczej niż sąsiedzi - była w 99 proc. uzależniona w miksie energetycznym od węgla, a mimo to dokonała porównywalnych ze średnią unijną postępów w dekarbonizacji i budowie OZE.

Niestety nakłady i trudności są dla nas o wiele większe niż gdzie indziej, UE powinna to rozumieć, rozluźnić gorset swych regulacji klimatycznych i zezwolić na ukształtowanie własnej, lepiej dopasowanej ścieżki dojścia do osiągnięcia ogólnounijnych celów, jak zeroemisyjność w połowie wieku.

- Posiadamy własne węglowodory, czyli węgiel, który możemy używać do produkcji energii. Nie powinniśmy koncentrować się na ostracyzmie wokół węgla - zaznaczał Rogala. - Konsumenci chcą co roku coraz więcej energii i dużo więcej uwagi trzeba poświęcać temu, w jaki sposób pozyskamy nowe źródła energii, gdzie powstaną, jakie i jakim kosztem. Mówimy o zamykaniu kopalń w sytuacji, gdy jego produkcja rośnie w Chinach, Indiach i reszcie globu. Uzależniamy się od dostaw niezbędnych dla technologii OZE metali ziem rzadkich z Chin. Pogarsza się bilans handlowy Unii Europejskiej z Chinami. Myślimy o zastąpieniu rosyjskiego gazu ziemnego i ropy dostawami z państw niedemokratycznych, które wcale nie gwarantują większego bezpieczeństwa - podkreślił Tomasz Rogala.