Prezes PGG: nie można twierdzić, że górnictwu wystarczą normalne metody biznesowe

Biznes mocno sterowany politycznie

Polska Grupa Górnicza realizuje program redukcji mocy produkcyjnych, rozłożony na pozostałych 28 lat, który polega na stopniowym zmniejszaniu wydobycia. W 2021 r. wyniosło nieco ponad 23 mln ton, a sprzedaż 24,3 mln ton.W tym roku PGG planuje wyprodukować 23 mln ton węgla przy sprzedaży 23,6 mln ton. Spółka wydała w 2021 roku 4,8 mld zł na zobowiązania handlowe, a w tym roku przewiduje wydać na ten cel 7,4 mld zł.- Dla naszych kooperantów bardzo istotna jest informacja, do jakiego czasu pracować będzie kopalnia, z którą współpracują, aby mogli zaplanować swój biznes i zarządzić swoimi firmami - przypomniał prezes PGG.Tomasz Rogala zwrócił uwagę, że największa część planu redukcji aktywów węglowych przypadnie na najbliższe dwie dekady i w tym czasie wygaszeniu ulegnie znaczna część górnictwa.- Koordynując harmonogram likwidacji kopalń uwzględniano nie tylko poziom zmniejszającego się zapotrzebowania na węgiel, które dzisiaj da się przewidzieć, ale też m.in. położenie zakładów górniczych, które w wielu miejscach wywołują olbrzymie skutki socjalne - wskazał Rogala. - Na przykład w Lędzinach czy Bieruniu ponad 30 proc. mieszkańców związanych jest zawodowo z górnictwem. Działalność kopalń określają plany operacyjne, które mają gwarantować, że koszty ponoszone w programie będą najmniejsze z możliwych. Zakłady mają za zadanie utrzymać najniższe możliwe koszty, a ich wydatki w całym okresie programu będą bardzo szczegółowo monitorowane. W zasadach udzielania dopłat zapisano np. pojęcie kosztów kwalifikowanych i tylko takie koszty będą mogły być uwzględniane przy naliczaniu subwencji - mówił prezes PGG.Wnioski o dotację będą składane w krótkich okresach miesięcznych. Mają one zawierać bardzo szczegółowy spis potrzeb bieżących, które zostaną detalicznie rozliczone oraz prognozę, w jaki sposób i na co pieniądze powinny zostać wydane w przyszłych okresach. Ten drugi element może ulegać wahaniom ze względu na sytuację rynkową. Im wyższe ceny węgla, tym wyższe przychody spółki i tym niższe będzie zapotrzebowanie na subwencje.Tomasz Rogala odniósł się też do krytyki, wyrażonej m.in. w czasie debaty senackiej, że planowana redukcja wydobycia jest rzekomo zbyt mała w stosunku do przewidzianych środków, a podobne zmniejszenie produkcji udawało się w przeszłości uzyskać bez programu subwencjonowania.- Argumenty oponentów Nowego Systemu Wsparcia (dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych) były bardzo ogólnikowe i nie zawierały konkretnego modelu, który mógłby zostać zaakceptowany przez wszystkich interesariuszy, stronę społeczną, gminy górnicze - odparł prezes PGG.Przypomniał również, że w w przeszłości wszystkie spółki górnicze generowały straty i nie można udawać, że nie zachodziła konieczność uruchamiania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa. Model nie sprawdzał się.- Nie można też twierdzić, że górnictwu wystarczą normalne metody biznesowe. Jest to sektor dotykany skutkami regulacji prawnych na poziomie europejskim - zaznaczył Rogala. - Dwa razy do roku Komisja Europejska wdrażała przepisy, które dotykały warunków funkcjonowania górnictwa, czyli podnosiły koszty działania. Proszę pokazać, jaki biznes jest w stanie zaplanować swoją przyszłość, jeżeli ma świadomość, że koszty będą wzrastały wskutek akcji administracyjnej i politycznej, ale nie wiadomo, o ile? - wskazał Tomasz Rogala.Przypomniał, że na przykład według wszystkich poprzednich prognoz ceny uprawnień do emisji CO2 miały nie przekroczyć poziomu 40-50 euro/t w latach 2021-2022. Tymczasem podjęto decyzję o przekazaniu handlu emisjami do jednostek finansowych (nie będących użytkownikami systemu), które przejęły trzecią część rynku. Spowodowało to wzrost ceny do 90 euro/t.- Ten biznes jest tak mocno sterowany politycznie, że jego byt musi być rozwiązany politycznie. Trudno jest poszukiwać w warunkach rynkowych mechanizmów na zrównoważenie tego ryzyka, które wynika z decyzji politycznych - podsumował Tomasz Rogala.- Cenimy głosy krytyczne, bo potrafią pomóc poprawić nasze funkcjonowanie. Jednak twierdzenia, że proces wygaszania kopalń można przyspieszyć, bo np. w Spółce Restrukturyzacji Kopalń są zakłady górnicze, z których w razie potrzeby będzie można skorzystać, jest nieprawdziwe - ocenił prezes PGG. - Kopalnie w SRK są fizycznie zasypywane, a zatem uruchomienie zakładu oznacza budowę nowej kopalni, co zajmie 9-10 lat, a poza tym jest już w Europie w ogóle niemożliwe. Dlatego też uruchomiony program wsparcia oznacza pogodzenie tej rzeczywistości politycznej, która steruje już wprost biznesem górniczym, z kosztem paliwa alternatywnego i energii w miksie. A musimy wziąć pod uwagę taki scenariusz, iż gaz ziemny będzie trzy-czterokrotnie droższy i otrzymamy wówczas niezwykle drogi miks energetyczny - zaznaczył Tomasz Rogala.Oszacował, że w ciągu około 13 lat poziom produkcji zostanie zredukowany mniej więcej o połowę w stosunku do stanu dzisiejszego. Proces redukcji zapotrzebowania na węgiel może ulegać pewnym zaburzeniom w zależności np. od tempa przyrostu mocy w fotowoltaice czy od dynamiki cen na rynku gazu.W energetyce zawodowej i ciepłownictwie w Polsce, które są dla PGG głównymi odbiorcami, nie obserwuje się skokowego wzrostu zapotrzebowania na węgiel, będzie ono maleć.Zmniejszenie zatrudnienia w Polskiej Grupie Górniczej w ostatnich latach objęło ponad 6 tys. osób (z 42-43 tys. zatrudnionych przy postaniu spółki do 36,5 tys. obecnie). Dynamika redukcji zatrudnienia w przyszłości ulegnie wypłaszczeniu i następnie przyspieszy w okresach zamykania poszczególnych kopalń.Przed tygodniem PGG otrzymała z budżetu państwa 400 mln zł tytułem dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych - to pierwsza transza środków, wypłacanych dzięki nowelizacji ustawy górniczej, ustanawiającej system publicznego wsparcia dla górnictwa.Wkrótce firma będzie wnioskować o kolejną transzę, jednocześnie rozliczając wydatkowanie poprzedniej. Środki z dotacji wydawane są mniej więcej po połowie na bieżące potrzeby spółki związane m.in. z zakupami usług i materiałów do produkcji oraz na wynagrodzenia 36,5-tysięcznej załogi. Szczegółowy mechanizm wyliczania dopłat zawarty jest w rozporządzeniu resortu aktywów państwowych.