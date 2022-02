Prezes PGG: nowe wsparcie zabezpiecza setki tysięcy miejsc pracy

Program wsparcia został uruchomiony i potwierdzamy, że wpłynęła pierwsza transza dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń. To oznacza, że dzięki determinacji Ministerstwa Aktywów Państwowych program dla górnictwa działa zgodnie z umową społeczną i jest realizowany - zaznacza Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej.

Racjonalnie podchodzić do miksu energetycznego

Analogicznie dla gmin górniczych program stanowi mapę wyznaczająca kamienie milowe dla zmiany ich struktury przychodów. Przecież i samorządy muszą się przygotować do zmiany, bo wpływy z podatków od górnictwa po prostu skończą się z czasem. W to miejsce trzeba zbudować nowy, równoważny biznes, co wymaga przecież czasu.- Jeśli popatrzymy na nasz harmonogram wygaszania kopalń, to pracę w wielu gminach trzeba podejmować już teraz - wskazuje Rogala.Zaznacza także, że ostatnie zmiany na rynku powodują, że gaz (czy to do produkcji energii elektrycznej, czy ciepła) jest wielokrotnie droższy od węgla.- Chciałbym przypomnieć, że jeszcze tylko dwa-trzy lata temu nikt w publicznej narracji nie przewidywał takich wzrostów i takiej sytuacji, czyli wyjątkowej drożyzny energii, która jest powodem szokującego wzrostu inflacji i niepokojów w wielu krajach europejskich - podkreśla Rogala.- Dziś okazało się, że dominująca pozycja jednego kierunku dostaw wywołuje klasyczne skutki relacji podaży i popytu, czyli drastyczny wzrost cen energii. To również jest silny argument przemawiający za tym, że zmiana miksu energetycznego w Polsce absolutnie nie może sprowadzać się do wzrostu uzależnienia energetycznego, bo prowadzi to do nieuzasadnionych i ogromnych wzrostów cen energii dla obywateli - gospodarstw domowych i przedsiębiorstw - zaznacza prezes PGG.Czytaj także: Możemy funkcjonować tak długo, jak potrzebny będzie węgiel