Prezes PGG: odejście od węgla w Polsce będzie trudnym procesem

Niemcy założyli, że odejdą od węgla w swoim miksie energetycznym do 2038 roku, kiedy w ich miksie energetycznym już dzisiaj jest zdecydowanie więcej gazu i OZE. To pokazuje, w jak trudnej sytuacji się znajdujemy i jak wielkie wyzwanie stoi przed nami.Czytaj także: Nowy prezes JSW dla WNP.PL: mamy swoje kopalnie i musimy w nie inwestować - Każdy kraj posiada swoją specyfikę w zakresie miksu energetycznego. Przykładowo, w Czechach była energetyka jądrowa, a u nas nie. My w 1990 roku prawie w całości bazowaliśmy na węglu. Należy też mieć na uwadze to, co dzieje się na rynku surowców.Ceny gazu na giełdzie wynoszą około 50 euro za megawatogodzinę i paradoksalnie na przykład w Niemczech bardziej opłacalna jest teraz produkcja energii z węgla. A można było wcześniej słyszeć opinie, że im więcej będzie tzw. zielonej energii, tym gaz będzie tańszy. Jak widać – wcale tak nie jest.W przypadku Polski odejście od wydobycia węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku będzie niezwykle trudnym procesem, mającym duży wpływ na gospodarkę oraz na rynek pracy.To olbrzymie wyzwanie, większe niż te, z którymi muszą się zmierzyć inne kraje Unii Europejskiej. W Polsce na 100 tys. zatrudnionych przypada 1250 miejsc pracy powiązanych z węglem – w województwie śląskim wskaźnik ten wynosi aż 7000. Tymczasem w Unii Europejskiej zaledwie 150. Potrzebujemy odpowiednich środków na realizację tego procesu oraz więcej czasu. Gaz ma być paliwem przejściowym stabilizującym system energetyczny.- Do stabilizacji systemu energetycznego potrzebne jest sterowalne źródło energii dostępne bez względu na wiatr i nasłonecznienie. Źródłem takim może być paliwo gazowe albo jądrowe. Dlatego warto inwestować w te źródła i jest to konieczne.- Generalnie Polska Grupa Górnicza ma redukować moce produkcyjne według harmonogramu, zatem nie będzie mogła prowadzić innych działalności, niezwiązanych z procedurą redukcji mocy wydobywczych i likwidacji kopalń. Wsparcie będzie bowiem otrzymywać jedynie na ten cel.Natomiast w umowie społecznej zapisano, iż ma zostać utworzony specjalny fundusz, który będzie rozwijał potencjał w różnych perspektywicznych obszarach, ale to poza strukturami PGG.Zobacz również: Amerykanie są zdeterminowani, by wydobywać u nas węgiel koksowy - Istotą jest sprawne przeprowadzenie procesu ograniczenia mocy produkcyjnych w uporządkowany sposób. W przeciwnym razie mogłaby nas czekać chaotyczna likwidacja – upadłość. A przecież nikt by tego nie chciał.Mówiąc o podpisanej umowie społecznej, trzeba też pamiętać o ważnej roli informacyjnej tej umowy. Są tam daty wygaszania wydobycia, zatem te informacje są potrzebne górnikom przy planowaniu przez nich dalszej ścieżki kariery zawodowej. Jedni górnicy przejdą na inne kopalnie, inni skorzystają z systemu osłon.Ta funkcja informacyjna jest także niezwykle istotna dla firm okołogórniczych. Będą one wiedziały, ile czasu można będzie jeszcze kooperować z danymi kopalniami. Będzie to też dla nich sygnał na poszerzanie zakresu działalności i wchodzenie przez te firmy na nowe, pozagórnicze rynki.Jest to też ważne dla samorządów, wygaszanie kopalń będzie bowiem miało wpływ na rynek pracy. Ulegną też zmniejszeniu wpływy podatkowe z górnictwa. Zatem w bardzo szybkim tempie, w trakcie dwóch dekad, trzeba będzie pozyskać nowych inwestorów i stworzyć nowe miejsca pracy.Ważne przy tym, aby były to miejsca pracy równoważne, żeby ci ludzie mogli zarobić podobne pieniądze, jak wcześniej w górnictwie. Jeżeli poziom życia, w tym zarobki, nie ulegnie obniżeniu po procesie restrukturyzacji górnictwa i zamykaniu kopalń, to będzie to wyznacznikiem skuteczności podjętych działań. Jeżeli natomiast ten poziom życia się obniży, a ludzie będą stąd masowo wyjeżdżać, będzie to oznaczało porażkę.- Górnicy wiedzą, że podpisano umowę społeczną, której zapisy mają być realizowane. Po prostu chcą stabilizacji. Część z nich przejdzie na inne kopalnie, część odejdzie z górnictwa, korzystając z systemu osłon. Kiedy umowa społeczna była negocjowana, to stopień napięcia wśród załóg górniczych był całkiem inny. To naturalne.- Nie powinniśmy się dziś koncentrować na słowie „obawiam”. Trzeba pracować nad tym, żeby kopalnie realizowały założone plany operacyjne i żeby przekonać partnerów z Komisji Europejskiej do naszego planu odchodzenia od wydobycia węgla kamiennego energetycznego. Materia jest nad wyraz skomplikowana, ale trzeba robić wszystko, aby cały ten proces zakończył się powodzeniem.