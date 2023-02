Prezes PGG ostrzega, że dyrektywy metanowe mogą dobić nasze kopalnie

Przepisy w proponowanym brzmieniu wprowadzają normę 5 t metanu/1000 t wydobytego węgla. Nie wiadomo, kto ją wymyślił, ale wiemy, że polskie kopalnie nie mogą spełnić tej normy - zaznacza Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wskazuje, że wojna „wyceniła nasza bezpieczeństwo energetyczne”.

Przypomina przy tym, że zamiana krajowego surowca na importowany zmuszałaby podatników do wydania dodatkowych 40 mld zł.

Natomiast zastąpienie węgla gazem kosztowałaby aż o 199 mld zł więcej niż korzystanie z polskich zasobów.

Kopalnie Polskiej Grypy Górniczej wydobyły w 2022 roku 22,6 mln t (97 proc. planu), co przy trudnościach, które wystąpiły w 2022 roku, jest osiągnięciem na tle innych spółek.

Polskie kopalnie nie są w stanie spełnić normy w zakresie metanu

- Obowiązują nas plany odejścia od węgla do 2049 r. i plan wydobycia jest degresywny z niewielkimi wyjątkami obecnie - przypomniał 2 lutego 2023 roku Tomasz Rogala w Radiu Katowice.

Przyznał, że podziela krytyczną ocenę związkowców wobec planowanej przez UE dyrektywy, zakazującej emisji metanu z kopalń, która ma zostać przegłosowana przez Parlament Europejski w marcu tego roku.

- Przepisy w proponowanym brzmieniu wprowadzają normę 5 ton metanu/1000 ton wydobytego węgla. Nie wiadomo, kto ją wymyślił, ale wiemy, że polskie kopalnie nie mogą spełnić tej normy - podkreślił Rogala.

- Kary mają być odstraszające i pozbawiające przedsiębiorcę możliwości zysku. Po trzecie importerzy węgla spoza UE będą składali tylko oświadczenie o własnych emisjach, a UE nie ma żadnych narzędzi ich weryfikacji. To kolejna regulacja UE prowadząca do usunięcia europejskiego węgla przed czasem, jest to głęboko niesprawiedliwe - ocenił prezes PGG, który w tym roku objął również ponownie kierownictwo Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Brunatnego i Kamiennego Euracoal.

Przypomniał również, że w programie dystrybucji węgla opałowego dla gmin PGG zaopatrzyła 880 samorządów. Dostarczono dotąd do gmin 700 tys. ton a do końca kwietnia wolumen ten wzrośnie jeszcze o ponad 1 mln ton węgla.

- Plan jest wykonywany, doskonale przydała się sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla Polskiej Grupy Górniczej - podsumował Tomasz Rogala.

Wzrost cen węgla w PGG nie nadążał za drastycznym wzrostem kosztów produkcji

Natomiast oceniając wyniki sklepu internetowego Rogala przypomniał, że ten kanał dystrybucji przeszedł gigantyczną ewolucję, z 800 użytkowników do prawie miliona obecnie. E-sklep sprzedał odbiorcom detalicznym ponad 1,5 mln ton węgla opałowego, co jest ewenementem.

Tomasz Rogala podkreślił, że ceny polskiego węgla rosły podążając za rynkiem, jednak przez cały 2022 rok pozostawały głęboko poniżej poziomu cen węgla importowanego. Wzrost cen węgla w PGG nie nadążał za drastycznym wzrostem kosztów produkcji. Dla przykładu nakłady inwestycyjne z roku na rok zwiększyły się z 1 mld zł do 2,5 mld zł, a koszt materialnego zabezpieczenia produkcji (m.in. ceny elektryczności, materiałów, stali, urządzeń, usług i innych) wzrósł z 2,7 mld zł do ponad 7 mld zł.