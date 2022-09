Prezes PGG: postulat zapewnienia taniej energii dla obywateli Unii nie zadziałał

Polityka energetyczna UE powinna być szybka, ale bardziej zrównoważona i lepiej przemyślana - zaznacza Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej.

Zdaniem Tomasza Rogali żeby górnictwo było „tanie” musi działać w zrównoważony sposób, a dotychczas doświadczało jedynie bezustannych skoków i szarpnięć w polityce klimatyczno-energetycznej UE.

Prezes GPP zwraca uwagę, że duży udział OZE w miksach poszczególnych państw wcale nie przekłada się na niskie ceny energii dla użytkowników.

Dewastujemy środowisko w Chinach i Afryce, aby zapewnić sobie Nowy Zielony Ład - zaznacza Tomasz Rogala w odniesieniu do unijnej polityki i wzroście zapotrzebowania na metale ziem rzadkich.

Czy węgiel może w zastępstwie gazu stać się paliwem przejściowym transformacji? Zdaniem Tomasza Rogali zależy to wyłącznie od odpowiedniego środowiska regulacyjnego, które umożliwi finansowanie elektrowni i kopalń w długim okresie. Dotychczas, jego zdaniem, górnictwo węglowe doświadczało jedynie bezustannych skoków i szarpnięć w polityce klimatyczno-energetycznej UE.

- Żeby górnictwo było „tanie” (choć na dużych głębokościach nie będzie takie, ale może jak najskuteczniej minimalizować koszty), musi ono działać w zrównoważony sposób - podkreśla Rogala. - Przy procesach trwających 2-7 lat, potrzebnych np. na uruchomienie ściany wydobywczej, to zrównoważenie jest skrajnie trudne, kiedy KE dwa razy do roku wprowadza nowe przepisy, które pogarszają rentowność węgla. Idee polityczne zaburzyły relację popytowo-podażową, doprowadzając do niebywałej drożyzny. Ceny energii muszą zostać obniżone, bo teraz mamy do czynienia ze spekulacyjnym Eldorado, a zyski koncernów paliwowych są 2,5-3 razy wyższe niż w zeszłym roku i rządy muszą wytłumaczyć ludziom, dlaczego tak się stało oraz zabezpieczyć byt obywateli - ocenił Tomasz Rogala podczas konferencji Silesia 2030, która odbyła się 23 września.

Zdaniem szefa Polskiej Grupy Górniczej nieporozumieniem jest zamiana jednego uzależnienia (od gazu rosyjskiego) na zależność od dostaw z krajów, które na przykład nie mają parlamentów i są również mało przewidywalne politycznie.

- Polityka energetyczna UE powinna być szybka, ale bardziej zrównoważona i lepiej przemyślana - wskazywał Rogala. - Dobrze byłoby posłuchać opinii inżynierów, którzy posługują się do obliczeń metodami naukowymi. Jeśli zamiast nich mamy do czynienia z propagandowymi prezentacjami oderwanymi od realnych liczb, to niestety politycy muszą tłumaczyć obywatelom, dlaczego energia jest aż tak bardzo droga - podkreśla Tomasza Rogala.

Zwracał przy tym uwagę, że duży udział OZE w miksach poszczególnych państw wcale nie przekłada się na niskie ceny energii dla użytkowników.

- Hurtowe ceny spotowe energii w Europie wynoszą dziś w Austrii (z 81 proc. udziałem OZE) 1720 zł/MWh, w Niemczech (45 proc. OZE) 1750 zł/MWh, a w Polsce (17 proc. OZE) 960 zł/MWh - podkreślał Rogala. - Obywatele Europy, którzy dzielnie ponieśli koszty podatkowe budowy systemu OZE, dzisiaj równie dzielnie dotują zamożność firm OZE. Nie zadziałał postulat zapewnienia taniej energii dla obywateli - mówi Tomasz Rogala, oceniając, że nie powiedzie się plan KE, która zastanawia się, jak opodatkować zyski producentów energii z OZE.

Tomasz Rogala przestrzegał też przed pogłębianiem się negatywnego bilansu handlowego Unii Europejskiej z Chinami (250 mld euro) i przed nadmiernym uzależnieniem się od importu z Państwa Środka. W wielu dziedzinach wynosi ono nawet 90 proc. (gdy już 40-procentowe uzależnienie w imporcie gazu ziemnego z Rosji doprowadziło Europę do katastrofalnych następstw).

Nowy Zielony Ład za wszelka cenę? Konsekwencji nikt nie analizuje

- Czy ktoś z państwa widział raport o kosztach wydobycia metali ziem rzadkich, w którym trzeba skruszyć złoża do postaci pyłu, przepłukać, poddać procesom termicznym - wskazuje Tomasz Rogala. - Czy znają państwo badania wód, które odprowadzane są w tym przemyśle do rzek i zbiorników naturalnych? Jako Europa zamknęliśmy na ten problem oczy. Dewastujemy środowisko w Chinach i Afryce, aby zapewnić sobie Nowy Zielony Ład. Musimy wreszcie pochylić się nad tym, jakie konsekwencje wywołujemy taką postawą na świecie - mówił Tomasz Rogala podczas konferencji.

Zaznaczał przy tym, że górnicy wiedzą, o czym mówi, bowiem znają procesy techniczne niezbędne do wydobycia i pozyskania metali ziem rzadkich.