Prezes PGG: ustalanie limitów metanu poniżej tego, co możemy zrobić, jest nie w porządku

Ustalanie limitów emisji w projektowanym rozporządzeniu metanowym UE poniżej tego, co jesteśmy w stanie zrobić, jest nie w porządku – uważa prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. Oznacza likwidację dwóch trzecich spółki do 2031 r. i nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformację – uznał.

We wtorek szefowie polskich spółek węglowych podpisali w Katowicach list do posłów Parlamentu Europejskiego ws. projektu tzw. rozporządzenia metanowego w obecnym, jak zaznaczyli, szkodliwym kształcie. Zaapelowali w nim m.in. o zwiększenie projektowanych norm emisyjności i wyłączenie z nich kopalń węgla koksowego. Przestrzegli przez skutkami przyspieszonego zamknięcia kopalń, czym groziłoby przyjęcie rozporządzenia w aktualnej formie.

Dyskutowany w Parlamencie Europejskim projekt rozporządzenia ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji do atmosfery metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony gazu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

Polskie kopalnie emitują średnio od 8 ton (przy węglu energetycznym) do 14 ton (przy koksowym) metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla, zostałyby więc obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm - w Polskiej Grupy Górniczej (PGG) byłoby to według szacunków ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie - ok. 4 mld zł rocznie.

List podpisali prezes PGG Tomasz Rogala, prezes Tauronu Wydobycie Jacek Pytel i wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Kałuża, w obecności wiceministra aktywów państwowych, pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marka Wesołego.

Jak akcentował prezes PGG, przedsiębiorstwa górnicze w Polsce od lat prowadzą intensywną i pragmatyczną politykę ujmowania metanu z wielu różnych powodów - w zasadzie czynią wszystko, co jest technicznie możliwe, w celu ujęcia i wykorzystania metanu, który do tego się nadaje. Celem jest ujęcie ok. 50 proc. metanu z kopalnianego powietrza, obecnie ujmowane jest ok. 37-38 proc.

"Przedsiębiorstwa górnicze cały czas na tym pracują. Uważamy przy tym, że - przy pełnej transparentności emisyjności spółek górniczych - ustalanie limitów dokładnie poniżej tego, co możemy zrobić, jest nie w porządku, bo generalnie przyspiesza likwidację kopalń. Zlikwidowanie dwóch trzecich PGG na dwa kroki do 2031 r. nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją, procesem rozłożonym w czasie. Jest to dzika transformacja, jaka była na początku lat 90." - ocenił.

"Dlatego jako prezesi spółek górniczych postanowiliśmy wystąpić z listem otwartym głównie do członków Parlamentu Europejskiego, żeby na te elementy zwrócić uwagę. My czynimy starania od wielu lat i będziemy czynić nakłady na to, żeby ujmować metan w zakresie maksymalnym - takim, który ma racjonalny sens" - zadeklarował Rogala.

"Nie zgadzamy się na to, żeby zastąpić produkcję węgla kamiennego importem, bo regulacje dzisiaj usuwają produkcję, ale de facto otwierają drogę na import, bo importer złoży tylko oświadczenia. Z punktu widzenia środowiskowego znaczenie (rozporządzenia) jest minimalne, a wręcz symboliczne bo jeżeli ktoś temat metanu chce rozwiązać, to tu jest tylko 120 tys. ton (metanu) w PGG, a w samych Chinach ponad 20 mln" - zwrócił uwagę.

Rogala podkreślił, że JSW, którą rozporządzenie również ma objąć w istotnym zakresie, to producent surowca krytycznego dla Unii Europejskiej, który jest niezbędny m.in. do budowy 220 tys. wież turbin wiatrowych w ciągu 25 lat. A PGG i Tauron Wydobycie są objęte programem stopniowego wygaszania produkcji górniczej i stąd emisja metanu będzie spadać wraz z odchodzeniem od węgla w ramach racjonalnej sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Wiceminister Wesoły akcentował, że rozporządzenie - inaczej, niż w dotychczasowej dyskusji na jego temat - nie dotyczy tylko górnictwa czy też tylko Śląska, "lecz ma tak szeroki zasięg, że dotyczy zasadniczo każdego Polaka i całej Polski.

"Jeśli - nie daj Boże - stałoby się tak, że nie uda nam się wynegocjować odpowiednich parametrów, pozwalających na funkcjonowanie branży górniczej w Polsce, to daty, które zostały w tym rozporządzeniu wskazane, powodują że w 2027 r. nasze bezpieczeństwo energetyczne - nie tylko Śląska, nie tylko polskich kopalń, lecz bezpieczeństwo energetyczne Polski - będzie zagrożone" - mówił przypominając, że obecnie jeszcze 67 proc. polskiej energetyki jest opartych o węgiel.

Wesoły nawiązał do podpisanej pod koniec marca br. w Katowicach deklaracji europosłów różnych opcji politycznych, w której potwierdzili oni zaangażowanie na rzecz rozwiązań służących zablokowaniu rozporządzenia metanowego w obecnym kształcie. "W tej sprawie nie ma barw politycznych, w tej sprawie wszyscy musimy się jednoczyć, w tej sprawie w Brukseli musi być jeden głos" - wybił we wtorek wiceminister.

Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa Stanisław Prusek podał dane obrazujące wpływ projektowanego rozporządzenia, dotykającego polskie kopalnie, na globalną emisję metanu, która wynosi ok. 580 mln ton rocznie, z czego ok. 348 mln ton wynika z działalności człowieka. W tym ponad 140 mln ton pochodzi z rolnictwa, a łączne emisje wynikające z energii to niespełna 140 mln ton (w tym z ropy naftowej 45,6 mln ton i z węgla 41,8 mln ton).

Z tej wartości z pokładów węgla objętych eksploatacją 20 mln ton emitują Chiny, niespełna 5 mln ton Rosja, dalej Indonezja, Indie, Stany Zjednoczone, Australia, RPA i Kazachstan. Całkowita emisja metanu w Polsce w 2020 r. wyniosła 44,36 mln ton ekwiwalentu CO2, z czego 32,6 proc. stanowiła emisja metanu z kopalń podziemnych.

Metanowość bezwzględna polskiego górnictwa w ostatnich latach obniża się i w ub. roku wyniosła 778,9 mln m sześc. metanu, w tym 475,4 mln w powietrzu wentylowanym i 303,5 mln poprzez odmetanowanie (w tym 206,1 mln m sześc. metanu wykorzystano gospodarczo, co dało efektywność wykorzystania ujętego metanu 67,9 proc.). Metanowość względna wyniosła 14,8 m sześc. metanu na tonę wydobytego węgla.

"Podsumuję dwie liczby: 40 mln ton metanu z wydobycia węgla kamiennego na świecie, a w przypadku PGG to 120 tys. rocznie i spada" - zaznaczył we wtorek prezes Rogala. Wiceprezes PGG Rajmund Horst uściślił, że całe polskie górnictwo węgla kamiennego odpowiada za 0,1 proc. światowej emisji metanu powodowanej przez człowieka.