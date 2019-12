Prezes PGG: ustaleń klimatycznych nigdzie nie przyjęto z większym uznaniem niż na Górnym Śląsku

- Sukcesu premiera polskiego rządu na Radzie Europejskiej o neutralności klimatycznej w Brukseli nigdzie nie przyjęto z większym uznaniem niż na Górnym Śląsku, gdzie działa Polska Grupa Górnicza - mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, komentując konkluzje szczytu przywódców państw UE z 12-13 grudnia 2019 roku.

- Poszczególni członkowie Unii Europejskiej powinni mieć swobodę w określaniu ram i narzędzi zrównoważonej i skutecznej transformacji energetycznej. Transfer pracy z firm górniczych do bardziej rozwiniętych i dojrzalszych branż musi być stabilny i ciągły oraz musi przyczyniać się do rozwoju gospodarczego regionów górniczych, zamiast do ich zubożenia i wykluczenia. W innym przypadku nie będzie można mówić o transformacji, lecz o prymitywnej likwidacji - apelował Tomasz Rogala, prezydent Euracoal i prezes Polskiej Grupy Górniczej.Jeszcze niedawno przyjmowano, że wytyczony cel neutralności osiągnięty zostanie pół wieku później (2100 r.), a zmiana jest miarą przyspieszenia ambicji klimatycznych UE.Premier podkreślał, że Polska będzie mogła przeprowadzić transformację energetyczną tak, żeby była ona „bezpieczna i korzystna gospodarczo”. Ocenił, że wnioski szczytu UE są „ze wszech miar dobre dla Polski”, zobowiązują nas do działania, ale zarazem „dają ogromne pole manewru”.- Są kraje, które mogą dążyć do neutralności klimatycznej już w latach 30. XXI wieku. To będzie kosztowny proces, ale są kraje bardzo bogate, które nie doświadczyły komunizmu, gigantycznego spowolnienia gospodarczego i ogromnych strat na skutek nieefektywnego systemu komunistycznego. Państwa te mogą sobie pozwolić na inne tempo, a my dostosowujemy tempo transformacji do stanu naszej gospodarki, do tego na co nas stać, ale także do tego, jaki będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i ile Polska będzie mogła skorzystać z tego funduszu - mówił szef polskiego rządu.Ocenił, że z puli 100 mld euro w utworzonym właśnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji „znaczna część, na pewno bardzo istotna, przypadnie właśnie Polsce”.- Wszystkie państwa zdają sobie doskonale sprawę z tego, że niektóre kraje muszą otrzymać większe wsparcie niż inne i zapis o tych najbardziej dotkniętych przez transformację gospodarczą, energetyczną regionów i krajów świadczy o tym, że wśród krajów członkowskich jest zrozumienie dla tej kwestii - mówił Mateusz Morawiecki, którego opinię potwierdził m.in. przewodniczący RE Charles Michel.- Podjęliśmy tę decyzję, szanując obawy różnych krajów członkowskich, bo wiemy, że trzeba wziąć pod uwagę różne uwarunkowania krajowe i różne punkty startu - powiedział szef Rady Europejskiej.