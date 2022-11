Prezes PiS: Termin likwidacji kopalń trzeba jeszcze raz przeanalizować

Termin likwidacji kopalń, które na większą skalę miałyby być zamykane od 2034 r., „trzeba będzie jeszcze raz przeanalizować i trzeba będzie tutaj wykazywać duże zdecydowanie wobec partnera europejskiego” – mówił Jarosław Kaczyński.

- Dziś jest tutaj wielki znak zapytania - mówił polityk.

Kaczyński skrytykował politykę rządów PO-PSL wobec górnictwa.

Nie umyka uwadze Kaczyńskiego, że w umowie społecznej dla górnictwa są punkty dotyczące transformacji regionu poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnego przemysłu.

Kaczyński zwrócił uwagę, że pierwsze kroki w realizacji planu takiej transformacji Śląska są już czynione.

Górnictwo jest kluczem do bezpieczeństwa energetycznego i to paląca kwestia

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że zawarta w maju ub. roku między górniczymi związkami a rządem umowa społeczna, zakłada likwidację polskich kopalń węgla energetycznego do 2049 roku, przy czym na szerszą skalę kopalnie miałyby być zamykane od 2034 r. W ocenie prezesa PiS, w sytuacji obecnych wyzwań potrzebna jest nowa analiza tego programu.

"Dziś jest tutaj wielki znak zapytania (…), bo jest problem naszej suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego w razie kryzysu. Dziś świat się rozchwiał, kryzysy różnego rodzaju są możliwe i trzeba taki zapas mieć" - mówił Kaczyński. Przypomniał, że UE dotąd nie zatwierdziła zapisów umowy społecznej.

"Do 2034 roku jeszcze trochę czasu zostało, nawet sporo. To trzeba będzie jeszcze raz przeanalizować. I trzeba będzie tutaj wykazywać wobec partnera europejskiego duże zdecydowanie. Musimy być zabezpieczeni, a czas, w którym będziemy zabezpieczeni przez energię atomową, z dzisiejszego punktu widzenia jest jeszcze odległy" - tłumaczył prezes PiS.

Jeśli mamy czymś zastąpić węgiel, to musi to być atom, ale to potrwa

Wyjaśnił, iż budowa mocy jądrowych jest procesem czasochłonnym, podczas gdy - jak mówił - "elektrownie węglowe mają to do siebie, że są pewne i stosunkowo proste. Krótko mówiąc, ten problem musimy postawić" - podsumował prezes.

Jarosław Kaczyński skrytykował politykę rządów PO-PSL wobec górnictwa, przytaczając m.in. nagraną w restauracji wypowiedź b. wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej o tym, jak zarządzający górnictwem "pili i palili lulki", a także wydarzenia z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie w 2015 r. policja użyła wobec protestujących związkowców broni gładkolufowej.

W ocenie prezesa PiS, górnictwo było wówczas na skraju bankructwa. "Była sytuacja, która doprowadziłaby po prostu do kompletnego upadku polskiego górnictwa, gdyby nie przejęcie władzy przez nas i wydanie - po części z budżetu, a po części z firm energetycznych (…) - ok. 20 mld zł na ratowanie polskich spółek węglowych. One zostały uratowane" - powiedział Kaczyński.

Przemysł ma zastąpić kopalnie na Śląsku. Kaczyński jest zdania, że to już się dzieje

Prezes przypomniał, że w umowie społecznej dla górnictwa są także punkty dotyczące transformacji regionu poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnego przemysłu, opartego na nowych technologiach i nauce. Zapewnił, że zamierzenia te będą realizowane, a jednym z narzędzi do tego celu będzie specjalny fundusz służący restrukturyzacji regionu - projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska jest już w Sejmie.

Kaczyński tłumaczył, że dzięki funduszowi powstanie stały mechanizm finansowy, z corocznym wkładem państwa oraz udziałem m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz będzie też miał możliwość tzw. lewarowania, czyli pozyskiwania dodatkowych środków.

"Będzie można stworzyć stały mechanizm finansowania opłacalnych inwestycji" - powiedział prezes PiS, zastrzegając, że chodzi o przedsięwzięcia oparte na zasadach rynkowych, nowoczesne.

"Takie, które będą czyniły ze Śląska - już na nowy sposób, nie tylko w oparciu o węgiel - centrum przemysłowe Polski. Centrum przemysłowe Polski, którym Śląsk tradycyjnie był. Nam naprawdę chodzi o to, żeby ta tradycja została podtrzymana" - zapewnił lider Prawa i Sprawiedliwości, nawiązując do śląskich tradycji oraz etosu ciężkiej pracy, z której słynie region.

Kaczyński zwrócił uwagę, że pierwsze kroki w realizacji planu takiej transformacji Śląska są już czynione - jako przykład podał plan budowy fabryki polskich samochodów elektrycznych Izera w Jaworznie. Lider PiS ocenił, że w szybszej realizacji planu dla Śląska na pewno pomogłoby uzyskanie reparacji wojennych od Niemiec. "Będziemy o to bardzo zdecydowanie walczyć" - zapewnił w Gliwicach prezes PiS.