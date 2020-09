Prezes Polskiej Grupy Górniczej o cenach węgla i przyszłości górnictwa

Prezes Polskiej Grupy Górniczej wskazuje, że zmiana, którą obserwujemy w górnictwie, tak naprawdę trwa od trzydziestu lat. Polega na dostosowaniu wielkości produkcji do zapotrzebowania na rynku. - To, co musimy zrobić i co staje się największym wyzwaniem, to zaprogramować tę zmianę w taki sposób, by była akceptowalna dla wszystkich głównych uczestników procesu - mówił Tomasz Rogala podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Sektor górniczy będzie wyglądał tak, jak zapotrzebowanie na węgiel ze strony elektrowni - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Tomasz Rogala.

Prezes PGG wskazywał, że nie można oczekiwać od sektora, że w momencie, kiedy ceny węgla w imporcie są wysokie, będzie on produkował po niskich cenach na rynek, a kiedy ceny w imporcie spadną, to jeszcze bardziej obniży ceny węgla w kopalniach.

Jak podkreślał, górnictwo nie adresuje nadmiernie wysokich cen dla energetyki zawodowej. - Ułożyliśmy współpracę w oparciu o kontrakty długoterminowe, a ceny zostały zbudowane na podstawie średnich cen z ostatnich kilku lat - wskazał prezes PGG.