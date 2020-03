Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń napisał list do załogi w związku z koronawirusem

Drodzy Pracownicy Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Znaleźliśmy się w szczególnym okresie, gdy wszyscy z ogromną troską myślimy o swoich najbliższych. Łączę się z Wami w poczuciu dbałości o to, co wszyscy mamy najcenniejsze - życie i zdrowie. Właśnie chcąc do minimum ograniczyć niebezpieczeństwa związane z wystąpieniem koronawirusa podjęliśmy - jak tylko mogliśmy najszybciej - środki zaradcze - napisał do załogi prezes SRK.