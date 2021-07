Prezes Węglokoksu ostrzega przed zaburzeniami na rynku stali

Europejski rynek stalowy, w tym też polski, jest mocno zaburzony i boryka się z problemami, które mogą doprowadzić do osłabienia jego konkurencyjności - podkreślił Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu.

Inwestycje w ciepłownictwie

Prezes Węglokoksu dodał, że strategia grupy przewiduje, że do końca roku nie będzie właścicielem akcji Polskiej Grupy Górniczej ani udziałów w Węglokoksie Kraj. - Finałem tego będzie odzyskanie możliwości finansowych w bankach i pewien skok inwestycyjny oraz nowe możliwości stojące przed naszą grupą - wyjaśnił Heryszek.W opinii prezesa Węglokoksu, spółka, choć w małym stopniu, funkcjonuje także na rynku ciepłowniczym. Jego obecne problemy są dosyć mocno zdefiniowane poprzez obowiązek kupowana certyfikatów na emisję CO2, których cena rośnie.- To jest pierwsza kwestia, z którą jako kraj musimy sobie poradzić, ponieważ ciepłownictwo w Polsce oparte jest przede wszystkim na źródłach węglowych. Dotyczy to praktycznie całego rynku, spółek z udziałem skarbu państwa, w tym Polskiej Grupy Energetycznej, a także przedsiębiorstw prywatnych, jak np. Fortum. One w dużej mierze opierają swoje źródła wytwórcze na węglu kamiennym. Oznacza to, że w ciepłownictwie stoimy przed potrzebą zmian i dużych inwestycji - stwierdził Tomasz Heryszek.