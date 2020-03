Prezes WUG powołał nadzwyczajny zespół w związku z zagrożeniem koronawirusem

We wtorek 17 marca 2020 roku prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) powołał Nadzwyczajny Zespół do spraw zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19. Zespołowi przewodniczy Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.