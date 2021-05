Prezydent: decyzja TSUE ws. Turowa nieodpowiedzialna i niezrozumiała

Byłem głęboko zdumiony, że decyzja TSUE ws. kopalni Turów ma taką a nie inną treść; jest to dla mnie niepoważne, wręcz nieodpowiedzialne i niezrozumiałe, biorąc pod uwagę, że u naszych sąsiadów, tuż za naszymi granicami znajdują się kopalnie węgla brunatnego - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Czechy uważając, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych, skierowały sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. W maju TSUE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku.

Prezydent był pytany w poniedziałek w TVP Info o "ważnych polityków w Polsce, którzy mówili tak, należy natychmiast zamknąć tę kopalnię.

"Tak ważni, ale chciałoby się powiedzieć: niepoważni. Proszę pamiętać, że to są tysiące miejsc pracy, z których ludzie utrzymują swoje rodziny, z uzyskiwanych w tych miejscach zarobków. Że to jest duża część polskiego sektora energetycznego, że to jest surowiec energetyczny, dzięki któremu wytwarzamy w Polsce znaczącą część energii. Ta decyzja, która została podjęta jednoosobowo, chcę podkreślić, co jest naprawdę szokujące, że tak dalece uderzającą gospodarczo w państwo decyzję podejmuje jedna osoba" - zaznaczył prezydent.

"Muszę powiedzieć, że ja byłem tym głęboko zdumiony, że ta decyzja ma taką a nie inną treść. Jest to dla mnie po prostu niepoważne, wręcz nieodpowiedzialne i niezrozumiałe, biorąc pod uwagę, że choćby u naszych sąsiadów, tuż za naszymi granicami znajdują się kopalnie węgla brunatnego. Węgiel brunatny jest wydobywany w ogromnych ilościach i tam ten problem wydaje się być zupełnie nie dostrzeganym, natomiast uderzenie następuje właśnie w nas, bardzo poważne uderzenie w naszą gospodarkę" - dodał Andrzej Duda.

Dodał, że "absolutnie jest zwolennikiem tego, żebyśmy realizowali postulaty związane z ochroną środowiska i ochroną klimatu". "Ale uważam, że musimy to zrobić stosując zasadę Just Transition, którą przyjęliśmy w czasie konferencji COP24, światowej konferencji w Katowicach w 2018 r. - nie tylko my, ale cały szereg państw z całego świata - zasadę sprawiedliwej transformacji, która będzie się odbywała z uwzględnieniem potrzeb społecznych. To jest klasyczny przykład próby wymuszenia transformacji z zupełnym nieliczeniem się z jakimikolwiek potrzebami społecznymi, realiami państwowymi, energetycznymi, społecznymi choćby pod względem pracowniczym, miejsc pracy, utrzymania rodzin, sytuacji całego regionu, w którym ta kopalnia się znajduje" - podkreślił prezydent.

"W związku z powyższym my całkowicie na takie działanie się nie zgadzamy, bo to jest naruszenie wszelkich zasad i jeżeli tak miałaby się odbywać transformacja w Unii Europejskiej, to to jest transformacja, której ogromna część UE nie będzie w stanie przyjąć" - dodał prezydent.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w ubiegły wtorek, że dzień wcześniej odbyło się spotkanie roboczego polsko-czeskiego zespołu rządowo-samorządowego, w którym udział wziął m.in. wiceszef MAP Artur Soboń oraz przedstawiciele czeskiego resortu środowiska. Jak dodał, podczas posiedzenia ustalono kierunkowe wytyczne do umowy dotyczącej Turowa. Müller poinformował, że Polska podejmie wspólne działania ze stroną czeską dotyczące ochrony wód gruntowych po obu stronach granicy. "Polska na współfinansowanie tych celów środowiskowych, geologicznych przeznaczy między 40 a 45 mln euro na projekty wieloletnie" - podkreślił.

Zapewnił, że te ustalenia premier Mateusz Morawiecki potwierdził w rozmowie z premierem Czech Andrejem Babiszem ponownie we wtorek - już po wypowiedzi Babisza dla dziennikarzy. "Ta umowa powinna być w tej chwili już spisywana w takiej dłuższej formie i przedstawiona do właściwego zaakceptowania w procedurach krajowych" - podkreślił Müller. Dodał, że "dzisiaj nikt żadnej skargi nie wycofuje, ponieważ nie ma jeszcze podpisanej finalnej umowy".