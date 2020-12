Prezydent do górników: transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa i rozumna

Transformacja energetyczna musi zostać zrealizowana, ale trzeba to uczynić w sposób sprawiedliwy, rozumny, z uwzględnieniem polskich realiów gospodarczych i interesów pracowniczych – wskazał w barbórkowym przesłaniu do górników prezydent Andrzej Duda.

Film z życzeniami głowy państwa z okazji obchodzonego 4 grudnia górniczego święta opublikował w środę na swojej stronie internetowej Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, nadzorujący m.in. sprawy bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym.

Składając górnikom barbórkowe życzenia prezydent powiedział m.in., że "obok dynamicznego rozwoju sektora zielonej energii, podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski jest i w najbliższych dekadach nadal będzie energetyka oparta na węglu", zaś "praca górników jeszcze długo będzie potrzebna".

Podkreślił przy tym potrzebę zrównoważonego rozwoju oraz dbałości o środowisko naturalne.

- Każda polska rodzina chce cieszyć się bezpieczeństwem energetycznym, ale także pragnie żyć w czystym środowisku naturalnym. Ochrona klimatu i zapewnienie czystego powietrza jest naszym wielkim zadaniem, również wobec przyszłych pokoleń. Dlatego transformacja energetyczna musi zostać zrealizowana, ale trzeba to uczynić w sposób sprawiedliwy, rozumny, z uwzględnieniem polskich realiów gospodarczych i interesów pracowniczych - powiedział prezydent.





- Potrzebujemy zrównoważonego rozwoju - takiego, który zapewni dobrobyt ludziom, ochroni środowisko naturalne, zwiększy społeczną solidarność, zagwarantuje miejsca pracy. Tych celów nie można przeciwstawiać - wszystkie są jednakowo ważne. Jako prezydent czuję się w obowiązku dbać o tę właśnie równowagę - zadeklarował Andrzej Duda, oceniając, że trzeba także widzieć duży potencjał wiążący się z węglowymi technologiami niskoemisyjnymi.

- Praca górników jeszcze długo będzie potrzebna, jak przewiduje to porozumienie rządu ze środowiskami górniczymi - powiedział prezydent, nawiązując do podpisanego we wrześniu w Katowicach porozumienia, przewidującego horyzont działania polskich kopalń do 2049 roku.

Prezydent przekazał wszystkim górnikom "słowa uznania, wdzięczności i wielkiego szacunku".



- Może zbyt rzadko uświadamiamy sobie, jak ważny jest trud górników dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. Nie można też opowiedzieć historii Polski bez opowieści o patriotyzmie górników, o ich oddaniu ojczyźnie - mówił Duda, wspominając zaangażowanie górników w trzy powstania śląskie oraz powstanie Solidarności.

- Polscy górnicy w wielkim stopniu przyczynili się do zwycięstwa wolności, płacąc nawet cenę własnego życia, jak ci, co polegli w kopalni Wujek. Oddaję część bohaterom, skłaniam głowę przed patriotycznymi zasługami - powiedział prezydent. Jak ocenił, nie bez powodu patronką górników jest św. Barbara - patronka trudnej, niebezpiecznej pracy.

- Zawód górnika ma wymiar służby. Wymaga szczególnych predyspozycji, hartu ducha, poczucia solidarności i braterstwa z kolegami. Wyraża się to w codziennej pracy, ale jeszcze mocniej w chwilach zagrożeń. Górnicy nigdy nie zostawiają swoich braci w potrzebie. Składam hołd tym, którzy na skutek katastrof odeszli na wieczną szychtę, a także wszystkim dzielnym ratownikom - powiedział w barbórkowym nagraniu prezydent.

Jak zauważył, ryzyko górniczej służby przejawiło się również podczas pandemii (łącznie koronawirusem zakażonych zostało dotąd blisko 10 tys. górników).