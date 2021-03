Prezydent Jastrzębia-Zdroju: transformacja górnictwa to problem całego regionu

- Transformacja górnictwa i energetyki to rzeczywiście bardzo rozległy i złożony temat. Trudny do przeprowadzenia. Wymaga to zaangażowania wielu osób, ale także ogromnych środków. Cały proces transformacji wiąże się z odejściem od węgla, czyli z zamknięciem wielu kopalń, w których zatrudnionych jest mnóstwo osób - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju, prezes Stowarzyszenia Gmin Górniczych.

Prezydent górniczego miasta wskazuje, że w samym górnictwie - w kopalniach - zatrudnionych jest około 80 tys. osób. Natomiast w otoczeniu górnictwa około 400 tys. osób.

- Musimy podejmować duży wysiłek, żeby - zanim te kopalnie będą zamykane - powstawały alternatywne miejsca pracy dla miejsc pracy w górnictwie i jego otoczeniu.

Anna Hetman zwraca uwagę na fakt, iż proces transformacji będzie dotyczył całego regionu. Ważna będzie zmiana mentalności w tych społecznościach.