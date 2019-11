Prezydent: Misja nadzoru górniczego ma ogromną wagę

Misja nadzoru górniczego, czynienia górniczego trudu bardziej bezpiecznym, lepiej zorganizowanym i jeszcze bardziej owocnym, ma ogromną wagę - napisał prezydent Andrzej Duda do pracowników nadzoru górniczego, świętujących 28 listopada Barbórkę.

"Nigdy dość podziękowań za wielopokoleniowy dorobek pracowników WUG, który dobrze przysłużył się Polsce i Polakom. Pamiętamy, że to właśnie z inicjatywy WUG w pierwszych latach międzywojennych utworzono w Katowicach kopalnię doświadczalną Barbara oraz powołano pionierską Centralną Ratownictwa Górniczego" - podkreślił Andrzej Duda, kierując swe podziękowania także do wszystkich pracowników Okręgowych Urzędów Górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.W liście odczytanym przez wojewodę Jarosława Wieczorka premier Mateusz Morawiecki zapewnił uczestników uroczystości o swoim najwyższym szacunku. Jak zaznaczył, na uroczystościach barbórkowych pielęgnowana jest więź łącząca środowisko górnicze i podkreślany etos ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.Szef rządu wskazał m.in. na stojące przed Polską wyzwanie transformacji energetycznej. "Naszym celem jest rozsądna i sprawiedliwa transformacja śląskiej gospodarki, aby z jednej strony utrzymać potencjał rozwojowy regionu, a z drugiej uczynić Śląsk miejscem lepszym do życia" - zadeklarował."Pragnę przy tym podkreślić, że węgiel jeszcze przez lata będzie ważnym paliwem napędowym polskiej gospodarki" - zaznaczył. "W dostępnej perspektywie czasowej nie myślimy tylko o tym, co będzie po węglu, ale jakie gałęzie przemysłu możemy rozwijać na Śląsku obok węgla" - uściślił premier."Śląsk jest przemysłowym sercem Polski. Chcemy, aby to serce biło jeszcze silniej, by region stał się miejscem, które wytyczy polskie ścieżki rozwoju na XXI wiek. Chcemy, aby Śląsk był technologiczną twarzą polskiej gospodarki, naszą kopalnią innowacji. Jestem przekonany, że wspólny wysiłek sprawi, iż pracy całej społeczności górniczej towarzyszyć będą spokój, stabilizacja i świadomość pewności jutra" - zaakcentował Mateusz Morawiecki.