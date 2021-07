Prezydent Mysłowic nie chce nowej kopalni. Apeluje do ministra klimatu

Nowa kopalnia w Mysłowicach może nie powstać. Prezydent miasta Dariusz Wójtowicz wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska o rozpoczęcie procesu cofnięcia koncesji dla spółka Brzezinka, która chce tam wybudować kopalnię węgla kamiennego. Resort pomysłu nie komentuje. Przymierza się natomiast do zmiany ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.

Główny Geolog Kraju poinformował zarazem, że obecnie w procedowaniu w resorcie są wnioski koncesyjne dotyczące wydobycia węgla kamiennego w 5 obszarach, przy czym w większości przypadków nie ma mowy o budowie nowych kopalni, a jedynie do sięgnięcie po nowe złoża z istniejących zakładów. Już wydane nowe koncesje na wydobycie węgla w ciągu ostatnich trzech lat były trzy – poza wspomnianą koncesją dla mysłowickiej spółki Brzezinka jedną otrzymała Jastrzębska Spółka Węglowe dla planowanej kopalni Jastrzębie Bzie, droga zaś dotyczy planowanej kopalni Heedi II na Dolnym Śląsku (eksploatacja miała ruszyć do 15 maja tego roku, a że tak się nie stał, więc resort oczekuje na wyjaśnienia przedsiębiorcy).Przedstawiciele spółki Brzezinka do tej pory nie reagowali formalnie na działania strony samorządowej, ograniczając się do wysłania swojego stanowiska wszystkim stronom biorącym udział w dyskusji wokół planów budowy mysłowickiej kopalni. Zastrzegli jednak, że w razie cofnięcia prawomocnej koncesji będą zmuszeni „rozważyć podjęcie wszelkich możliwych kroków” chroniących prawa spółki, a przewidzianych w polskim i europejskim systemie prawnym.