Prezydent podpisał nowelizację przepisów o nadzorze górniczym i emeryturach

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację m.in. ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z którą zlikwidowany ma zostać Specjalistyczny Urząd Górniczy. Zmieniono i uporządkowano też przepisy dotyczące przyznawania emerytur i rent górniczych - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Nowelizacja przewiduje m.in. zmianę w strukturze nadzoru górniczego mającą na celu jej optymalizację bez szkody dla bezpieczeństwa w kopalniach. Zlikwidowany ma być Specjalistyczny Urząd Górniczy nadzorujący m.in. urządzenia wyciągowe, transportowe i energetyczne w kopalniach.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zmieniająca się organizacja podziemnych zakładów górniczych, wynikająca z likwidacji kopalń, ograniczyła ilość obiektów, urządzeń i instalacji objętych nadzorem i kontrolą dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Biorąc to pod uwagę, zaproponowano zniesienie stanowiska dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz likwidację obsługującego go urzędu. Jego kompetencje przejmie Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - stwierdzono.

Drugą zmianą jest dodanie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przepisów zawierających definicje: "odkrywki", "kopalni" oraz "przodka". Ma to uporządkować kwestie związane z przyznawaniem emerytur i rent górniczych - głównie dla pracowników górnictwa węgla brunatnego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.