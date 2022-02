Prezydent podpisał ustawę. Będzie wsparcie dla górnictwa, jednak obawy pozostają

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ustanawiającą wart 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejnych 10 lat. Największym beneficjentem publicznego wsparcia ma być Polska Grupa Górnicza (PGG).

Wesprzeć spółki węglowe

Jak sygnalizowała po uchwaleniu ustawy Polska Grupa Górnicza, ustawa pozwala kontynuować według wcześniejszych założeń program transformacji branży, uzgodniony w umowie społecznej z maja 2021 roku roku, w sprawie transformacji górnictwa.Ustawa zezwala rządowi na udzielenie bez zwłoki pomocy publicznej dla kopalń w okresie przejściowym, do czasu zakończenia notyfikacji programu przed organami Komisji Europejskiej. Projekt zawiera uzgodniony ze stroną społeczną harmonogram stopniowej likwidacji polskich kopalń węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku i w związku z nim zezwala między innymi na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych w przeznaczonych do zamknięcia zakładach górniczych, które inaczej nie mogłyby przetrwać w warunkach dekarbonizacji sektora energetycznego. Na to wskazywała Polska Grupa Górnicza, czyli nasza największa węglowa spółka.Przestrzegała ona również, że odrzucenie ustawy oznaczałoby groźbę nagłego wstrząsu w górnictwie, a szczególnie w największej spółce węglowej w Unii Europejskiej, która bez zaplanowanych wcześniej subwencji utraciłaby płynność finansową i w konsekwencji z dnia na dzień stanęłaby przed ryzykiem niekontrolowanej upadłości.Zgodnie z ustawą, budżet państwa przeznaczy w latach 2022-2031 28,82 mld zł na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych dla przedsiębiorstw górniczych objętych Nowym Systemem Wsparcia.Ustawa przewiduje też zawieszenie, a docelowo - po notyfikacji w KE - umorzenie części zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusze pracy, emerytur pomostowych, solidarnościowy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych.„Bez wdrożenia odpowiedniego, kompleksowego Nowego Systemu Wsparcia ukierunkowanego na transformację i długofalową stopniową likwidację branży wydobywczej węgla kamiennego wystąpiły, występują i będą występowały negatywne skutki społeczno-gospodarcze polegające m.in. na: realnym zagrożeniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym skokowego wzrostu cen energii oraz czasowego ograniczenia dostaw energii, strukturalnej degradacji województwa śląskiego w wyniku docelowej likwidacji ok. 82 tys. miejsc pracy w kopalniach i 410 tys. miejsc pracy w sektorze okołogórniczym na terenie 73 gmin oraz w podmiotach kooperujących z górnictwem, wyludnieniu woj. śląskiego i pauperyzacji zamieszkałej populacji” - zaznaczono w uzasadnieniu projektu ustawy.Zobacz również: Temat budowy nowych kopalń w Polsce znów budzi emocje