Prezydent z okazji Barbórki: Bez pracy górników nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka

Wyrażam wielki szacunek i dziękuję za trudną i ogromnie potrzebną pracę, bez której nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka i nie byłoby możliwe spokojne, bezpieczne życie Polaków - napisał w życzeniach do górników prezydent Andrzej Duda.

W sobotę przypada Barbórka - tradycyjny Dzień Górnika.

"Z okazji Barbórki, pięknego górniczego święta, które jest bardzo ważne dla całej naszej narodowej wspólnoty, składam serdeczne życzenia pomyślności wszystkim pracownikom polskiego przemysłu wydobywczego oraz służb wspierających górników" - napisał prezydent Andrzej Duda. "W imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Rodaków, wyrażam Państwu wielki szacunek i dziękuję za trudną i ogromnie potrzebną pracę, bez której nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka i nie byłoby możliwe spokojne, bezpieczne życie Polaków" - podkreślił.

Jak zauważył Duda, "o patriotyzmie i ofiarności Górniczej Braci, o zasługach Górnego Śląska dla Ojczyzny mówią wielkie rocznice historyczne, które właśnie obchodzimy". "Jest to czas stulecia powstań śląskich. Ich istotą była nieugięta obrona polskości i walka o przynależność tego regionu do niepodległej Rzeczypospolitej" - pisze.

"Zbliża się także 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez reżim komunistyczny, chcący zniszczyć Solidarność i zdławić rodzącą się w Polsce wolność. W krwawej pacyfikacji protestu w Kopalni +Wujek+ zginęło dziewięciu górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. Do historii przeszedł również podziemny strajk w Kopalni +Piast+ - najdłuższy strajk stanu wojennego" - przypomina prezydent. "Pochylam głowę przed ofiarami komunistycznych zbrodni, przed heroizmem i poświęceniem tych wszystkich, którym zawdzięczamy dzisiejszą wolną Polskę" - dodał.

Prezydent zauważył także, że "w świecie XXI wieku, pośród jego gospodarczych, społecznych i cywilizacyjnych wyzwań, górnictwo ma ciągle wielkie znaczenie". "Wydobycie kopalin to ważny czynnik rozwoju. Pozyskiwanie ich było zawsze domeną śmiałków, ludzi szczególnych umiejętności i mocnego charakteru. Nawet współcześnie, w dobie nowoczesnych technologii, zawód górnika należy do wyjątkowo trudnych, wiążących się z ryzykiem i niezwykle odpowiedzialnych" - zaznaczył.

"Ze smutkiem i czcią wspominamy tych, którzy na skutek wypadków i katastrof zginęli na swoich stanowiskach pracy. W gwareckiej tradycji ogromną wartość ma wspólnota i więź koleżeńskiej solidarności. Ten wspaniały etos przenika nie tylko pracę, ale także rodziny i górniczą społeczność. Powinno to być inspiracją dla nas wszystkich, zwłaszcza w obliczu zagrożeń i wyzwań, wobec których stanęła dzisiaj nasza narodowa wspólnota" - dodał.

Duda wskazał, że "globalne zmiany klimatyczne skłaniają do przekształcania systemu energetycznego opartego na paliwach kopalnych i zwiększenia roli niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii". "Nie może to jednak prowadzić do gospodarczych wstrząsów, zachwiania naszym bezpieczeństwem energetycznym, do nieprzemyślanego redukowania miejsc pracy i naruszania ludzkiej pewności jutra" - podkreślił.

"O przyszłości górnictwa węglowego powinniśmy decydować z rozwagą" - napisał prezydent. "Potrzebujemy dziś w Polsce inwestycji w nowoczesne niskoemisyjne technologie węglowe. Porozumienie rządu i przedstawicieli związków zawodowych dotyczące transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego jest przykładem odpowiedzialnego dialogu społecznego. To zarazem początek przekształceń, które z jednej strony utrzymają nasze bezpieczeństwo energetyczne, z drugiej - dadzą pracownikom kopalń i ich rodzinom nowe szanse i pozwolą na rozwój regionów górniczych. Oczekujemy obecnie na notyfikację tych ustaleń przez Unię Europejską" - dodał.

Prezydent zauważył także, że "Barbórka to dzień dumy i radości, a także szczególnego zawierzenia opiece górniczej patronki". "Niech święta Barbara wspiera Państwa we wszelkich wyzwaniach. Z serca życzę Całej Górniczej Braci - górnikom pracującym przy wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego, miedzi i srebra, ropy i gazu, soli kamiennej i wielu innych cennych surowców oraz służbom ratowniczym i nadzorowi górniczemu - bezpiecznej, spokojnej pracy, zdrowia i życiowego powodzenia. Niech szczęście i pomyślność panuje w Państwa rodzinach, niech spełniają się Państwa plany i ambicje, niech przyszłość przyniesie dobre dni" - napisał Duda.