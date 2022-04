Prezydent złożył wyrazy współczucia poszkodowanym w katastrofie w Zofiówce

Składam wyrazy współczucia poszkodowanym i ich bliskim. Wierzymy, że zostaną wydobyci żywi - napisał prezydent Andrzej Duda na twitterze Kancelarii Prezydenta RP.

"To trudna sytuacja dla polskiego górnictwa. Potrzebna jest pomoc i wierzę, że zostanie udzielona" - napisał prezydent.

Odnosząc się do trwającej akcji ratowniczej w kopalni KWK Zofiówka dodał: "To wielki wysiłek dla ratowników, aby przeprowadzić akcję ratowniczą w miejscu wstrząsu. Jak zawsze - będą bohatersko pomagać do samego końca....".