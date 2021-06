Problem z Turowem można rozwiązać. Koszt to ok. 40 mln euro

Każda odkrywkowa kopalnia, obojętnie jakiego surowca, obniża poziom wód gruntowych w swoim otoczeniu - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. Jego zdaniem w przypadku Turowa nie potraktowaliśmy zbyt poważnie tego problemu, o co teraz upominają się Czesi. Jerzy Markowski wskazuje na jedyne obecnie techniczne rozwiązanie tego problemu. Jego koszt to około 40 mln euro.

Ciągłe podgrzewanie sporu

Zwraca przy tym uwagę na coraz mocniejsze podgrzewanie tego sporu.- Szczególnej ostrości temu konfliktowi nadały działające w Polsce organizacje ekologiczne, które epatując potencjalnym dostępem do środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji lobbują za zamknięciem Turowa i tym samym sprowokowaniem w Polsce dużego problemu energetycznego - zaznacza Jerzy Markowski.- A w rejonie Bogatyni olbrzymiego problemu społecznego, bowiem ani kopalnia, ani elektrownia nigdy nie będzie miała alternatywy o takim poziomie zatrudnienia, jak działający obecnie kompleks paliwowo-energetyczny Turów - podsumowuje Jerzy Markowski.Przypomnijmy: pod koniec lutego 2021 roku rząd Czech wniósł skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia.Czeski rząd podniósł, że pozew jest niezbędny dla ochrony czeskich obywateli, bowiem Polska nie spełniła postulatów Czech związanych z ochroną środowiska. W ostatni poniedziałek czeski minister poinformował o przesłaniu projektu umowy zawierającego warunki wycofania pozwu z TSUE. Według ostatnich deklaracji polskiego rządu, jeszcze w tym tygodniu do Czech uda się polska delegacja złożona z kilku ministrów konstytucyjnych, żeby ustalić ostateczne szczegóły umowy.Czechy zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości UE o ukaranie Polski grzywną w wysokości 5 mln euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów - poinformował we wtorek TSUE.Zobacz także: Janusz Steinhoff: tryb podjęcia decyzji TSUE ws. Turowa nie do zaakceptowania