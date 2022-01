Problemy z wydobyciem to największa bolączka JSW

Produkcja węgla ogółem w grupie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyniosła w IV kwartale 2021 roku 3,57 mln ton i była wyższa kwartał do kwartału o ok. 7 proc., a rok do roku niższa o ok. 5,2 proc. - Ciągłe zmiany kadrowe w spółce, inspirowane przez różne siły, prowadzą do tego, że jest później zapaść decyzyjna, będąca jedną z przyczyn tego, że nie realizowano inwestycji i przez to nie ma wydobycia na odpowiednim poziomie - komentuje dla portalu WNP.PL Jarosław Zagórowski, były prezes JSW. Plusem jest to, że obecnie ceny węgla koksowego w Australii (benchmark dla JSW) wynoszą około 430 dol, za tonę...

Otoczenie rynkowe sprzyja JSW

- Ceny węgla koksowego na rynku międzynarodowym rosły już na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2021 roku, ale - relatywnie - w trzecim kwartale 2021 roku JSW tego nie odczuła. W czwartym kwartale 2021 roku JSW miała już jednak ceny wyższe o 77 proc. - w stosunku do cen z trzeciego kwartału. A zatem było to korzystne dla JSW - dodaje Jakub Szkopek.Obecnie ceny węgla koksowego w Australii wynoszą około 430 dolarów za tonę. Taki poziom cen korzystnie wpłynie na pierwszy kwartał 2022 roku w wykonaniu JSW.- Szacujemy, że EBITDA w czwartym kwartale 2021 roku może wynieść w przypadku JSW około 1,3-1,4 mld zł - zaznacza Jakub Szkopek. - Trzeba też pamiętać, że czwarty kwartał jest zawsze mocno obciążony kosztami, między innymi z tytułu wypłaty barbórki i domykania budżetów. W pierwszym kwartale 2022 roku ta presja kosztowa nieco ustanie, więc wyniki się poprawią - wskazuje Jakub Szkopek.I akcentuje, że na pewno niebezpieczeństwem mogą być w przypadku JSW roszczenia płacowe.- Oczekiwania górniczych związków są wysokie; mogą one chcieć też wykorzystać sytuację rynkową i wysokie ceny węgla. Być może płace wzrosną w JSW o 8 proc. Niewykluczone, że właśnie taka będzie skala podwyżek - spodziewa się Szkopek.Na razie otoczenie rynkowe sprzyja Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ceny węgla koksowego nie będą się jednakże utrzymywać wiecznie na poziomie około 400 dolarów za tonę.- Sądzę, że w 2022 roku one się ustabilizują gdzieś na poziomie około 250 dolarów za tonę - ocenia Jakub Szkopek. - W Australii koszt wydobycia tony węgla koksowego to około 80 dolarów, zatem przy cenach w wysokości 400 dolarów za tonę widać znaczne ożywienie w branży i chęć realizacji inwestycji. Jest też pytanie o sytuację w Chinach. Dotychczas kraj ten transportował węgiel z Mongolii ciężarówkami, a koronawirus utrudniał transport kołowy przez granicę. - mówi Jakub Szkopek.Przewiduje jednak, że zapewne jeszcze w 2022 roku Chiny będą mogły realizować ten transport koleją, jeżeli zakończy się realizacja inwestycji w infrastrukturę kolejową. A sytuacja na rynku węgla w Chinach będzie mocno oddziaływać na cały międzynarodowy rynek węgla i jego ceny..Teraz "twarde dane"... Jeśli chodzi o produkcję koksu w Grupie JSW, to wyniosła ona 0,89 mln ton, czyli mniej w porównaniu do trzeciego kwartału 2021 roku o ok. 3,5 proc. i mniej o ok. 3,8 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2020 roku.W czwartym kwartale minionego roku JSW sprzedała 0,88 mln ton koksu (wzrost o ok. 3,9 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i spadek o ok. 7,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej).Zobacz również: Żeby ograniczyć import węgla, musielibyśmy mieć jedną Bogdankę więcej - Jastrzębska Spółka Węglowa ma problemy z wydobyciem, a mogłaby obecnie sprzedawać więcej węgla - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Jest nadzieja, że ta sytuacja w roku 2022 się poprawi. Kilka działań ma spowodować zwiększenie wydobycia w 2022 roku. To powinno skutkować zwiększeniem sprzedaży i przychodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej - dodaje Paweł Kołodziej.Unia Europejska potrzebuje węgla koksowego, który znajduje się na unijnej liście surowców strategicznych. Stąd importuje go rocznie około 40 mln ton. Węgiel koksowy i koks to surowce wykorzystywane również w tworzeniu infrastruktury "zielonej" energetyki.Przypomnijmy: bez węgla koksowego nie byłoby farm wiatrowych na morzu i lądzie. Aby zbudować jeden duży wiatrak, potrzeba bowiem ponad 400 ton stali. Aby ją wytopić, potrzeba około 140 ton koksu, a do tego należy zużyć 200 ton węgla koksowego. Obecnie nie ma alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego.Z kolei przemysł stalowy ma przemożny wpływ na kluczowe segmenty gospodarki, takie jak chociażby: przemysł motoryzacyjny, kolejowy, stoczniowy, budowlany, paliwowy czy AGD. Stal jest niezbędna do rozwoju innowacyjnej gospodarki niskoemisyjnej.Mimo prac nad zastąpieniem węgla koksowego wodorem dominującą technologią produkcji stali w skali światowej pozostaje proces wielkopiecowy. Zatem koks wytwarzany z węgli koksowych pozostanie jeszcze długo podstawowym materiałem stosowanym w produkcji stali...Czytaj także: Rząd uzależnił nas od rosyjskiego węgla