Światowy popyt na miedź, potrzebną między innymi do produkcji elektroniki, przekroczy w ciągu następnej dekady podaż. Chyba że zostaną zbudowane dziesiątki nowych kopalń.

Miedź jest surowcem potrzebnym w procesie transformacji energetycznej.

Wykorzystuje się ją między innymi do produkcji przewodów i kabli, paneli fotowoltaicznych oraz elementów wiatraków słonecznych - generatory, systemy uziemień, przyłącza kablowe.

Ponadto samochody z napędem elektrycznym zawierają nawet cztery razy więcej miedzi niż auta z silnikiem spalinowym.

- Jeżeli nie pozyskamy wystarczającej ilości miedzi, może to poważnie zakłócić transformację energetyczną - wskazał Jeremy Weir, dyrektor generalny handlującej miedzią firmy Trafigura AG, podczas World Copper Conference.

Do 2035 roku globalna podaż miedzi wzrośnie o 26 proc. - do 38,5 mln ton rocznie

Przedstawiciele branży zaznaczali, że świat nie dotrzyma warunków porozumienia klimatycznego z Paryża, jeśli wzrost podaży miedzi i innych metali nie zostanie zapewniony. Oczekuje się, że do 2035 roku globalna podaż miedzi wzrośnie o 26 proc. - do 38,5 mln ton rocznie.

Jednocześnie prognozy mówią o spadku o 1,7 proc. w stosunku do popytu, nawet przy zwiększonym recyklingu. Dane te opublikowała International Copper Association (ICA), organizacja branżowa zajmująca się handlem miedzią.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, analitycy z Goldman Sachs podają, że liczba zezwoleń regulacyjnych dla nowych kopalń miedzi spadła do najniższego poziomu od dekady.

Firma spodziewa się, że rosnący popyt na miedź podniesie ceny do 15 000 dolarów za tonę do 2025 roku, a zatem o 67 proc. powyżej obecnego poziomu. Za znaczną część rosnącego popytu odpowiedzialni będą producenci pojazdów elektrycznych, do produkcji których używa się dużo większej ilości miedzi niż w przypadku samochodów z silnikami spalinowymi.

W przypadku braku wystarczającej ilości miedzi firmy z branży EV (ang. electric vehicles) mogłyby zwrócić się w kierunku aluminium, jednak - jak ostrzegają analitycy - ten metal, lżejszy i tańszy niż miedź, jest bardziej korozyjny i kruchy oraz mniej przewodzący.

Górnictwo miedziowe cieszy się złą reputacją na świecie

Chociaż wskaźniki recyklingu miedzi rosną, to przedstawiciele branży wskazują, że gospodarka, w której miedź jest prawie całkowicie poddawana recyklingowi, to melodia dalszej przyszłości. Na przykład Aurubis AG przyznaje, że prawie połowa jej katod miedzianych jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu, ale osiągnięcie 100 proc. zajmie dziesięciolecia.

W branży przyznają poza tym, że górnictwo miedziowe cieszy się złą reputacją na świecie, częściowo z powodu wcześniejszych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa.

- Nasza branża musi na nowo zdobyć zaufanie społeczeństwa - zaznaczał André Sougarret, dyrektor generalny Codelco, największego na świecie producenta miedzi.