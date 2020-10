Produkcja węgla kamiennego we wrześniu spadła o 12,4 proc., po spadku o 15,8 proc. rdr w sierpniu i wyniosła 4.427 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

Mdm produkcja węgla wzrosła o 4,3 proc.

W okresie styczeń-wrzesień produkcja spadła o 13,2 proc. rdr do 40.215 tys. ton.



Z kolei produkcja węgla brunatnego we wrześniu w Polsce wzrosła o 2,4 proc. rdr, po spadku o 1,8 proc. sierpniu i wyniosła 3.970 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.



Mdm produkcja węgla brunatnego spadła o 4,5 proc.



W okresie styczeń-wrzesień produkcja spadła o 10,7 proc. rdr do 34.377 tys. ton.