Produkcja węgla w JSW zmalała w II kwartale 2022 roku

Grupa JSW w II kwartale 2022 wyprodukowała 3,4 mln ton węgla, czyli o około 1,3 proc. mniej niż rok wcześniej i 9,7 proc. mniej niż w I kwartale 2022. W II kwartale 2022 licząc rok do roku mniejsza była produkcja węgla koksowego, większa energetycznego, a w porównaniu do I kwartału 2022 spadła zarówno produkcja węgla koksowego jak i energetycznego - wynika z informacji podanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW).

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podała informacje dotyczące działalności operacyjnej grupy kapitałowej JSW w II kwartale 2022 roku.

3,4 mln ton produkcji węgla ogółem w II kwartale 2022 roku

W II kwartale 2022 produkcja węgla ogółem w grupie JSW wyniosła 3,4 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2022 r. o około 9,7 proc., a w stosunku do II kwartału 2021 niższa o około 1,3 proc.

Sprzedaż węgla ogółem w II kwartale 2022 wyniosła około 3,58 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2022 r. o około 11,7 proc., a w porównaniu do II kwartału 2021 niższa o około 5,1 proc.

JSW podała, że średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) za okres od stycznia do maja 2022 roku, wpływających na ceny JSW w II kwartale 2022 roku wyniosła 487 dolarów/t, a w porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu październik 2021 - luty 2022 wpływającej na ceny w I kwartale 2022 roku wzrosła o 25 proc.

Górnicza firma poinformowała, że szacowana średnia cena w złotych węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w II kwartale 2022 w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o około 41 proc., a po przeliczeniu na dolary według średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł około 33 proc.

„Relacja średniej ceny węgla koksowego JSW sprzedanego do odbiorców zewnętrznych do średniej notowań indeksu węglowego TSI za okres styczeń 2022 - maj 2022 wyniosła 91 proc. . W porównaniu do ubiegłego kwartału wzrosła o 6 punktów procentowych” - podała JSW.

0,89 mln ton produkcji koksu w II kwartale 2022 roku

W II kwartale 2022 produkcja koksu ogółem w grupie JSW wyniosła 0,89 mln ton i była wyższa w porównaniu do I kwartału 2022 roku o około 1,2 proc. a w stosunku do II kwartału 2021 roku mniejsza o około 4,5 proc.

Sprzedaż koksu ogółem w II kwartale 2022 wyniosła 0,83 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2022 o około 12,3 proc., a w stosunku do II kwartału 2021 niższa o około 4,5 proc.

JSW podała, że notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w I kwartale 2022 wyniosły 637 dolarów /t i wzrosły w stosunku do IV kwartału 2021 o około 1 proc.

Natomiast średnia cena kontraktowa koksu ogółem zł/t, sprzedanego przez grupę JSW w II kwartale 2022 roku wzrosła o około 35 proc. w stosunku do I kwartału 2022, a po przeliczeniu na dolary wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł około 28 proc. .