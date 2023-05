Produkcja węgla w świecie rośnie. Wysiłki Unii nic nie zmienią

- Trzeba pamiętać o ujemnym bilansie handlowym Unii Europejskiej z Chinami, czyli głównym konsumentem i producentem węgla - mówi portalowi WNP.PL Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej i prezydent stowarzyszenia Euracoal.

Światowa produkcja i zużycie węgla bynajmniej nie maleją, a wręcz rosną.

- To 8,4 mld ton za ubiegły rok - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej i prezydent stowarzyszenia Euracoal. - Rozwijane są inwestycje w nowe kopalnie. Emisje (gazów, w tym dwutlenku węgla - dop. red.) nie potrzebują paszportów, więc z globalnego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia (uwag nt. raczej osamotnionej walki UE o klimat - dop. red.).

- Trzeba też pamiętać o ujemnym bilansie handlowym Unii Europejskiej z Chinami, czyli głównym konsumentem i producentem węgla - przypomina Tomasz Rogala. - To już minus 396 mld euro i ta kwota nadal rośnie. Zatem świadomie przenosimy emisję z Europy do krajów azjatyckich (w aspekcie globalnym nie czyniąc wiele) i pogarszamy tym samym konkurencyjność, co widać w bilansie handlowym. Ta polityka europejska wykorzystywana jest przez globalnych graczy, przez inne gospodarki do zwiększania przewagi i konkurencyjności. A my tak naprawdę zmieniamy tylko rodzaj uzależnienia z tego węglowodorowego, rosyjskiego - na technologiczne. Mówię tu o metalach krytycznych, pochodzących głównie z krajów azjatyckich.

- Na płaszczyźnie krajowej węgiel jest wpisany w filarze bezpieczeństwa jako źródło energii w okresie przejściowym do roku 2049 - mówi Tomasz Rogala. - I tutaj regulacyjnie mamy otwarte pole do restrukturyzacji, polegającej na rozsądnej i sprawiedliwej zmianie, na stopniowym odchodzeniu od węgla - dodaje Tomasz Rogala.

I jednocześnie wskazuje: trzeba wyjaśniać europejskim partnerom naszą specyfikę i cierpliwie tłumaczyć im, dlaczego jeszcze będziemy korzystali z węgla...