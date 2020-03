Prof. Andrzej Szablewski do prof. Władysława Mielczarskiego: brak alternatywy dla węgla to mit!

Prof. Andrzej Szablewski z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN odpowiedział na tekst opublikowany w portalu WNP.PL, w którym prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej wskazał, iż do 2040 roku bloki, które powstały przed 2000 rokiem, powinny być odstawione. - Do tego czasu potrzebujemy 14 bloków węglowych klasy 900 MW - zaznaczył prof. Władysław Mielczarski. Nie zgadza się z tym prof. Andrzej Szablewski.

Absurdalność propozycji inwestycyjnej ekspansji

Technologia jako game changer

Zmiana uwarunkowań rozwoju OZE i jej konsekwencje dla energetyki węglowej

Mit braku alternatywy dla węgla

Istniejące rozwiązania i wypieranie energetyki węglowej

Rozwiązania w fazie upowszechniania

Magazynowanie energii - istotny obszar

Rozwiązania przyszłościowe, czyli znaczenie przełomowych zmian w technologiach energetycznych

Według dwóch znanych uczelni amerykańskich - Uniwersytetu Stanforda i Massachusetts Institute of Technology - skokowy, bowiem o skali kilku rzędów, wzrost produkcji energii elektrycznej będzie dokonywał się za sprawą dwóch komplementarnych kierunków innowacji w zakresie energetyki solarnej.

Uwagi końcowe, czyli jak epidemia koronawirusa może wpłynąć na proces transformacji energetyki

Co więcej, przyjęcie tego rodzaju strategii przyspieszonej dekarbonizacji po pierwsze nadawałoby procesowi eliminowania energetyki węglowej charakteru strategii szokowej, bowiem uniemożliwiałoby jego przeprowadzenie w sposób uporządkowany i rozłożony w czasie, tak aby - przy pomocy także pozyskiwanych z różnych źródeł środków wsparcia - łagodzić społeczne i ekonomiczne koszty tego procesu. Po drugie, nakładałoby na podatników ogromne koszty wynikające z nieuniknionego przekształcania się budowanych elektrowni węglowych w aktywa osierocone, być może zanim weszłyby one do eksploatacji.Porzucając konwencję - chyba jednak mało prawdopodobnych - spekulacji, co do prawdziwych motywów tego rodzaju aktywności profesora Mielczarskiego trzeba jasno powiedzieć, że - pomijając absurdalność propozycji inwestycyjnej ekspansji w podsektorze węglowej elektroenergetyki, w kontekście obecnej kondycji finansowej krajowych koncernów energetycznych i możliwych, makroekonomicznych skutków podjęcia próby jej realizacji - głoszenie takich poglądów jest szkodliwe nie tylko z powodu wprowadzania w błąd niezorientowanej opinii publicznej, ale także i ze względów politycznych.Oznacza to bowiem nieuzasadnione podtrzymywanie nadziei pracowników sektora energetyki węglowej na dalszą, niezagrożoną trwałość ich miejsc pracy, co będzie utrudniać obecnej ekipie rządowej wycofywanie się ze składanych jeszcze do niedawna deklaracji potwierdzających te nadzieje i przyjmowanie przez nią bardziej realistycznej postawy wobec wyzwań związanych z przyszłością krajowej elektroenergetyki.A o tym, że taka zmiana się dokonuje, mogą świadczyć zawirowania wokół rozpoczętej już inwestycji w Ostrołęce oraz brak decyzji w sprawie przyszłości kompleksu bełchatowskiego.Przed środowiskiem eksperckim rysuje się więc podstawowe zadanie, aby działać na rzecz bardziej zasadniczej korekty krajowej polityki energetycznej. Nie wystarczy bowiem widoczne już odejście decydentów rządowych od zajmowanego jeszcze do niedawna stanowiska kwestionującego nieuchronność dekarbonizacji elektroenergetyki na rzecz stanowiska, że w naszych warunkach musi to być długi proces, wykraczający poza 2050 rok.Oczywista już dzisiaj dezaktualizacja również i tego stanowiska wynika nie tylko z narastającej presji polityki klimatycznej na świecie, a zwłaszcza na obszarze UE, ale w jeszcze większym stopniu z pojawienia się nowej siły sprawczej dekarbonizacji, jaką jest nabierająca właśnie rozpędu transformacja technologiczna sektora elektroenergetyki.Nie rozwijając szerzej, dobrze już naświetlonej u nas, kwestii rosnącej siły oddziaływania polityki klimatycznej, warto zwrócić tylko uwagę na pewne, słabiej eksponowane przejawy jej destrukcyjnego wpływu na energetykę węglową.Po pierwsze, zaczyna zyskiwać coraz szerszy zasięg - zwłaszcza, jak dotąd, w USA - inicjatywa wielkich odbiorców energii elektrycznej, głównie korporacji związanych z nowymi technologiami, aby rezygnować z zakupu energii elektrycznej ze źródeł węglowych.Mamy zresztą już w Polsce co najmniej jeden taki przykład, a jest nim Kompania Piwowarska. Po drugie, można przyjąć, że w nieodległej przyszłości wprowadzana zostanie certyfikacja produktów ze względu na zawarty w nich ślad węglowy. Po trzecie wreszcie - należy odnotować wyraźne przesuwanie się poparcia opinii publicznej w stronę czystej, czytaj nie węglowej, elektroenergetyki.W dobie więc polityki uprawianej na podstawie sondaży opinii publicznej może to oznaczać, że po 20 latach dzielących nas od rządu Buzka - w którym ówczesny wicepremier Steinhoff jako pierwszy i jak dotąd ostatni z politycznych decydentów podejmował działania na rzecz wspierania rozwoju energetyki odnawialnej - odwrócą się dotychczasowe wektory krajowej polityki energetycznej, w ramach których węgiel traktowany był jako niekwestionowana, także i przez opinię publiczną, podstawa bezpieczeństwa energetycznego kraju i warunek wytwarzania taniej energii.Sądzę natomiast, że w krajowej debacie niedostatecznie rozumiana jest rola czynnika technologicznego. Stąd też nie docenia się zdolności nowych technologii do uruchomienia przełomowych zmian w sektorze elektroenergetycznym.Polegać one będą nie tylko na zmianie mechanizmów jego funkcjonowania, ale także architektury sektora, za czym kryje się pojawienie się tendencji do stopniowego odchodzenia od scentralizowanej struktury tego sektora - wielkoskalowych elektrowni i sieci przesyłowych służących do rozprowadzania energii elektrycznej do rejonów jej odbioru - na rzecz rosnącej roli rozproszonych źródeł wytwarzania, które już w niektórych krajach stanowią podstawę do coraz bardziej widocznego rozwoju lokalnych rynków energii elektrycznej o rosnącym stopniu ich niezależności od energetyki wielkoskalowej.Zamiast więc - tak, jak się to czyni u nas - traktowania wycinkowo nowych technologii wchodzących do sektora i postrzegania ich znaczenia przez pryzmat często bardzo początkowego stanu ich wdrażania do krajowej praktyki, należy po pierwsze przyjąć, że chodzi tu o bardzo już liczny i, co więcej, szybko rozszerzający się zbiór równolegle rozwijanych technologii dotyczących wszystkich ogniw tworzenia wartości w sektorze, łącznie ze zużyciem energii elektrycznej. Po drugie, przyjąć do wiadomości, że choć znajdują się one na różnym stopniu zaawansowania - a mianowicie już dostępne (available today), w zasięgu ręki (near at hand) i przyszłościowe (on the horizon) - to osiągają one coraz szybciej stan gotowości do komercyjnej aplikacji. Po trzecie wreszcie: ujmować je z perspektywy holistycznej, czyli dostrzegać ich współzależność oraz komplementarność i wynikający stąd rosnący potencjał do wywołania spotęgowanego efektu synergii.Przypisywany czynnikowi technologicznemu status tzw. game changera polega na tym, że nowe technologie umożliwiają znaczące i - jak się wydaje - trwałe przyspieszenie tempa dekarbonizacji oraz zmianę sposobu jej przebiegu.Chodzi tu o dwie kategorie technologii, a mianowicie dobrze już rozpoznawane u nas technologie uruchamiające zasoby energetyki odnawialnej oraz technologie, których rozwój i wdrażanie będzie wspomagać i przyspieszać proces wzrostu produkcji energii z OZE i tym samym odchodzenia najpierw od węgla, a później także od gazu. Znaczenie tej drugiej kategorii technologii rzadko dostrzegane jest w krajowej debacie o przyszłości sektora elektroenergetycznego.Czytaj także: Tomasz Rogala, prezes PGG, o trendach na rynku węgla i przemyśle energochłonnym W przypadku pierwszej kategorii technologii chodzi o uchodzące za najbardziej perspektywiczne technologie w zakresie energetyki solarnej oraz technologie wykorzystujące wiatr, w tym zwłaszcza technologie pozyskiwania energii elektrycznej z instalacji morskich, a także technologie wykorzystujące lokalne zasoby rolnicze i leśne.Dokonujący się w związku z doskonaleniem tych technologii postęp w zakresie konkurencyjności kosztowej, zwłaszcza w przypadku źródeł solarnych i wiatrowych, sprawił, że energetyka odnawialna zaczyna wychodzić z fazy subsydiowanego rozwoju. Warto w związku z tym podkreślić, że w tej fazie jej rozwoju czynnikiem decydującym o jego tempie był stopień zaangażowania się państwa w promowanie energetyki odnawialnej.Do tego celu służyć mogą różne instrumenty wsparcia. Takie jak subsydiowanie energii z OZE czy wprowadzanie sprzyjających regulacji - na przykład zapewniających energii z OZE pierwszeństwo dostępu do sieci i zakupu. A zatem jej szybki rozwój był dotąd możliwy tylko w krajach bogatych. Modelowym przykładem odgórnego stymulowania rozwoju energetyki odnawialnej była niemiecka strategia Energiewende.Zbliżanie się OZE do stanu konkurencyjności kosztowej w stosunku do energii elektrycznej z wielkoskalowych źródeł węglowych oznacza, że rozwój energetyki odnawialnej będzie w coraz większym stopniu funkcją oddolnych bodźców rynkowych.Należy bez ryzyka założyć, że siła tych bodźców będzie szybko rosnąć, ze względu na gwałtowny w ostatnich latach wzrost opłat za emisję - z 5 euro do 27 euro - i spodziewany dalszy ich wzrost oraz zaostrzanie wymagań unijnych co do stosowanych technologii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, które już windują koszty wytwarzania, a więc i ceny energii elektrycznej ze źródeł węglowych.Rodzący się od zeszłego roku boom w krajowej fotowoltaice jest jednym z przejawów skuteczności presji rynkowej, która będzie narastać wraz z nieuniknionym, dalszym wzrostem kosztów wytwarzania w energetyce węglowej.Warto tu nawiązać do wysuwanego przez rząd argumentu 500 mld zł, który traktuje się jako argument za powolnym procesem odchodzenia od węgla w elektroenergetyce. Niezależnie od tego, w jakim stopniu dokonujący się spadek kosztów instalacji OZE będzie redukował podany wyżej szacunkowy koszt, trzeba podkreślić, że rosnące koszty i ceny energii elektrycznej z sieci będą w coraz większym stopniu mobilizować zgromadzone na kontach bankowych kapitały prywatne - przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - do inwestowania w rozwój energetyki odnawialnej, zwłaszcza w sytuacji niskich stóp procentowych i rosnącej inflacji.Należy w związku z tym pamiętać, że wzrost produkcji z OZE będzie w sposób naturalny wypierać z rynku energię ze źródeł węglowych i powodować najpierw pogarszanie rentowności energetyki węglowej, a później jej utratę.Wynika to z dwóch okoliczności. Po pierwsze ze względu na wysokie koszty stałe rentowność wielkoskalowej energetyki węglowej, a w jeszcze większym stopniu jądrowej, jest funkcją wielkości produkcji i przychodów - im mniejsza wielkość produkcji i przychodów, tym gorsza rentowność.Po drugie przychody spadają jeszcze bardziej, ponieważ ze względu na bardzo niskie koszty krańcowe wchodzącej na rynek energii odnawialnej znacząco obniża się poziom hurtowych cen energii elektrycznej.Ratowanie rentowności energii ze źródeł konwencjonalnych przez podnoszenie jej cen - na przykład za pomocą rynku mocy - w istocie powoduje poprawienie konkurencyjności źródeł odnawialnych i w efekcie jeszcze szybszy ich rozwój. Uruchamia to proces przyspieszającej destrukcji ekonomiki energetyki konwencjonalnej określany jako spirala śmierci.Warto prześledzić tego rodzaju proces na przykładzie niemieckiej elektroenergetyki, która od 2010 r. przechodzi odgórnie sterowaną transformację w kierunku rozwoju OZE. Spowodowane szybkim wzrostem produkcji z OZE obniżanie się stopnia wykorzystania potencjału energetyki na węglu kamiennym doprowadziło do utraty rentowności tego rodzaju energetyki.Proces ten rozpoczął się w 2013 r., kiedy udział energii z OZE osiągnął poziom 30 proc. Zamykaniu najstarszych bloków węglowych towarzyszyły działania rządu na rzecz utrzymania pracy tych elektrowni, które uznawano za niezbędne dla zachowania ciągłości dostaw w warunkach rosnącego udziału w rynku energii elektrycznej wytwarzanej w pogodozależnych OZE.Mimo tych działań wśród inwestorów zaczął szybko umacniać się brak przekonania co do przyszłości energetyki węglowej, który przełożył się na gwałtownie postępującą przecenę akcji niemieckich koncernów energetycznych - RWE i EON zanotowały spadek odpowiednio o 86,8 proc. i 81,8 proc.Zmusiło to niemieckie koncerny do radykalnej restrukturyzacji w kierunku oddzielenia nieperspektywicznych aktywów węglowych i jądrowych od perspektywicznych aktywów energetyki odnawialnej. Skalę destrukcji ekonomiki niemieckiej elektroenergetyki węglowej pokazuje przypadek EoN, który jeszcze w 2009 r. odnotował zyski na poziomie 8 mld euro, aby w 2016 r. wykazać stratę na poziomie 16 mld euro.Argument braku alternatywy dla węgla jako gwaranta zachowania stabilności dostaw energii elektrycznej w warunkach rosnącego udziału pogodozależnych OZE stanowi obecnie najsilniejszy argument zwolenników energetyki węglowej, a jednocześnie krytyka tego argumentu stanowi chyba najsłabszy oraz najmniej widoczny i przekonywujący element narracji zwolenników odchodzenia od energetyki węglowej, z jednym istotnym wyjątkiem, a mianowicie dorobku badawczego prof. Popczyka.Najdalej w podtrzymywaniu racji bezterminowego istnienia energetyki węglowej idzie oczywiście prof. Mielczarski, stwierdzając, że „Albo będzie energetyka węglowa, albo w ogóle jej nie będzie” - podaję ponownie za portalem WNP.PL z 27 lutego 2020 roku.Za komentarz do tego stwierdzenia niech posłuży informacja, że niegdyś potężna węglowa energetyka brytyjska skurczyła się w ostatnich latach do 2 proc. udziału w rynku tego kraju.W świetle powyższej konstatacji, warto więc coraz więcej miejsca w narracji prokarbonizacyjnej poświęcać kwestiom, które służą obalaniu mitu bezalternatywności węgla i docierać z tego rodzaju przekazem do opinii publicznej. Ta bowiem ma dzisiaj ciągle pełne podstawy, aby wierzyć, że kiedy przestaje świecić słońce i wiać wiatr, wówczas jedynym sposobem zapewnienia energii elektrycznej w gniazdku jest i będzie zawsze energetyka węglowa lub/i jądrowa.Piszę o micie bezalternatywności w przekonaniu, że już obecnie istnieją rozwiązania, które nie tylko doskonale komponują się z niestabilnie działającymi OZE, ale także mogą zapewniać w znaczącym zakresie niezbędny back-up, zmniejszając w ten sposób rolę energetyki węglowej jako gwaranta stabilności dostaw. W nieco tylko dłuższej perspektywie czasowej problem wynikający z niestabilności dostaw z OZE będzie jeszcze bardziej tracił na znaczeniu za sprawą rozwiązań, które już zaczynają się upowszechniać.Wreszcie odnosząc się do bardziej odległej perspektywy, trzeba uwzględniać obecny stan wiedzy i kierunków postępu technologicznego, aby bez większych wątpliwości założyć, że znane już dzisiaj rozwiązania będą osiągać potencjał umożliwiający praktycznie całkowite rozwiązanie problemu zapewnienia stabilności dostaw w warunkach energetyki opartej wyłącznie na OZE.Warto zatem nieco bliżej zaprezentować te rozwiązania, aby wzmocnić argumentację, która nie tylko kwestionuje zasadność budowy nowych elektrowni węglowych, ale także podważa możliwość długiego okresu eksploatowania obecnego potencjału energetyki węglowej.Co więcej, argumentacja ta w dużym stopniu odnosi się także do kwestii braku uzasadnienia dla rozważanej już od dawna, przez kolejne ekipy rządowe, koncepcji rozwoju wielkoskalowej energetyki jądrowej. Kwestii tej nie rozwijam tutaj, odsyłając zainteresowanych do publikacji książkowej: G. Wojtkowska-Łodej, Andrzej Szablewski, Tomasz Motowidlak "Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018.Chodzi tu zwłaszcza o rozwijającą się szybko od lat na świecie energetykę gazową, która w wielu krajach wypiera energetykę węglową. Możliwość taka pojawia się obecnie także i w Polsce.Ma to bezpośredni związek z uzyskaniem przez Polskę dostępu do alternatywnych dostawców gazu LNG, co jednocześnie bardzo wzmacnia naszą pozycję konkurencyjną w stosunku do tradycyjnego dostawcy gazu z kierunku rosyjskiego, tworząc w ten sposób warunki dostępu do taniego gazu również i z tego kierunku.W stosunku do wielkoskalowej energetyki węglowej przewaga tego rozwiązania polega nie tylko na znacznie niższej emisyjności źródeł gazowych, ale przede wszystkim na dwóch innych jeszcze właściwościach tego rodzaju źródeł.Pierwsza z nich polega na ich większej elastyczności, czyli ich zdolności do działania w trybie zapalniczki (włącz-wyłącz). Zdolność ta - co należy mocno podkreślić - staje się coraz ważniejsza wraz ze wzrostem produkcji energii elektrycznej z niestabilnych źródeł solarnych i wiatrowych.Z kolei druga właściwość wynika z tego, że w przeciwieństwie do konwencjonalnej energetyki węglowej i jądrowej, energetyka gazowa nie opiera się tak mocno na efekcie skali, rozumianym jako zależność kosztów jednostkowych od skali produkcji - im większy blok, tym mniejsze koszty jednostkowe.Skoro więc rentowność źródeł gazowych nie jest funkcją ich wielkości, to nadaje to energetyce gazowej cechę modularności, czyli relatywnej łatwości szybkiego zwiększania jej potencjału w danej lokalizacji - przez dostawianie kolejnych instalacji wytwórczych.Ta ostatnia cecha energetyki gazowej nabiera znaczenia w związku z wyraźnie rysującym się trendem do decentralizacji sektora elektroenergetycznego i w związku z tym rozwojem rynków o różnej wielkości, w tym także lokalnych.Rynki te będą wymagać dostosowanych do ich potrzeb, stabilnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, którą zapewnić mogą odpowiedniej wielkości źródła gazowe, zwiększając w ten sposób niezależność tych rynków od konwencjonalnej energetyki sieciowej.Trzeba tu jednak podkreślić, że gaz jest już obecnie traktowany jako rodzaj paliwa przejściowego do ery energetyki nieemisyjnej. Oznacza to, że inwestycji w energetykę gazową należy dokonywać w sposób ostrożny, zwłaszcza w odniesieniu do budowy wielkoskalowych elektrowni.W tym kontekście widzieć należy także znaczenie kolejnej, istniejącej już obecnie alternatywy dla wielkoskalowej energetyki węglowej, jaką są małe źródła wykorzystujące lokalne zasoby rolnicze i leśne. Tego rodzaju źródła już zapewniają w niektórych krajach znaczną, a nawet całkowitą samowystarczalność w zakresie dostaw energii elektrycznej na lokalne rynki.Z uwagi na wielkość krajowego rolnictwa i stan zalesienia naszego kraju - może to być także i u nas istotne rozwiązanie problemu stabilności dostaw w warunkach szybko rosnącej na tych rynkach produkcji energii elektrycznej z rozproszonych źródeł solarnych i wiatrowych.Warto tu najpierw zwrócić uwagę na nowy kierunek w rozwoju energetyki wiatrowej. Chodzi o spodziewany w najbliższym czasie szybki rozwój źródeł wiatrowych lokalizowanych na pełnym morzu, co czyni znaczącą różnicę w stosunku do dotychczasowego etapu rozwoju tego rodzaju energetyki, która rozwijała się głównie w niewielkiej odległości od brzegu.Wychodzenie na pełne morze nie tylko ułatwia budowę farm wiatrowych, których powstawanie było, na przykład w USA, kontestowane czy powstrzymywane przez społeczności nadmorskie, ale przede wszystkim umożliwia znaczące zwiększenie potencjału produkcyjnego i zapewnia zwiększenie stopnia stabilności pracy generatorów wiatrowych.Ten kierunek rozwoju staje się możliwy dzięki opracowaniu technologii budowy ogromnych, pływających platform, na których można sadowić nieporównywanie większe niż dotąd, bo mierzące nawet paręset metrów wysokości, instalacje o mocy liczonej już w megawatach.Wraz z rozwojem i doskonaleniem pozostałych technologii wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych rosło będzie szybko znaczenie i stopień upowszechnienia technologii określonych wyżej jako technologie wspierające OZE.Niewątpliwie najważniejszą z nich, zwłaszcza z punktu widzenia pytania o alternatywę dla energetyki węglowej jako gwaranta stabilności dostaw, jest już bardzo zróżnicowana grupa nowych technologii magazynowania energii elektrycznej, czyli z wyłączeniem tradycyjnego sposobu magazynowania przez elektrownie szczytowo-pompowe, stanowiące jeszcze do niedawna 99 proc. światowego potencjału w zakresie magazynowania.Dla jasności - elektryczność może być magazynowana tylko poprzez zamianę jej na inną formę energii, którą dopiero można magazynować, a następnie odzyskiwać z niej ponownie energię elektryczną.Badania nad technologiami magazynowania energii elektrycznej są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się kierunkiem badań nad nowymi technologiami energetycznymi. Badania te dotyczą zarówno problemu magazynowania na wielką skalę (chodzi o instalacje zdolne do współpracy z sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi), jak i magazynowania w skali dostosowanej do potrzeb prosumentów, w tym również gospodarstw domowych, które radykalnie podnosić może stopień ich samozaopatrzenia w energię elektryczną.Badaniom tym już towarzyszy szybko postępujący proces wprowadzania do praktyki energetycznej obu typów instalacji. W przypadku instalacji wielkoskalowych, już teraz buduje się instalacje o mocy kilkudziesięciu, a w najbliższej przyszłości kilkuset megawatów, które wykorzystywane mają być również do świadczenia usług sieciowych.Z kolei w przypadku małych instalacji opartych na bateriach, ich rola - w przypadku energetyki niemieckiej - postrzegana jest jako drugi, po budowie energetyki prosumenckiej, etap Energiewende i sposób nie tylko na przyspieszenie procesu odchodzenia od węgla, ale także na łagodzenie skutków tego procesu.Już w roku ubiegłym ponad 50 proc. instalacji fotowoltaicznych sprzedawanych gospodarstwom domowym zawierało w pakiecie także i baterię. Według obliczeń, tego rodzaju pakiet pozwala gospodarstwom domowym obniżyć aż o 75 proc. pobór energii elektrycznej z sieci (a więc także i energii z węgla).Trzeba tu także odnotować, że w szybko rosnącym zapotrzebowaniu na baterie widzi się w Niemczech szansę na rozwój nowej gałęzi przemysłu, który pozwalałby łagodzić społeczne i ekonomiczne koszty odchodzenia od energetyki węglowej. Uważa się bowiem, że planowane inwestycje w budowę megafabryk wytwarzających baterie powinny być lokalizowane zwłaszcza w zamykanych kompleksach górniczo-energetycznych na węglu brunatnym.Sceptycy tego kierunku rozwoju technologicznego odwołują się często do argumentu, że produkcja instalacji magazynowania wymaga dostępu do tej kategorii zasobów naturalnych, które albo są ograniczone, albo też dysponenci tych zasobów mogą z różnych przyczyn blokować czy utrudniać ten dostęp.Jest to oczywiście problem, który jest jednak już dzisiaj dostrzegany i traktowany nie jako bariera, ale jako przesłanka do prowadzenia badań nad alternatywnymi sposobami wytwarzania instalacji magazynowania, które zapewnią większe bezpieczeństwo dostaw niezbędnych surowców i materiałów.Spośród różnych, oczywistych ze względu na ciągle wczesny etap rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej, słabości dostępnych obecnie instalacji, do najczęściej wskazywanych należą nie tylko wciąż wysokie koszty i niewielki - w skali potrzeb - potencjał, ale także brak zdolności do magazynowania energii elektrycznej w okresach dłuższych, liczonych w miesiącach, co pozwalałoby na sezonowe jej magazynowanie na przykład w porach letnich, kiedy są najbardziej wydajne źródła solarne i korzystanie z niej w porach zimowych. Stąd też na obecnym etapie rozwoju tego rodzaju technologii nie traktuje się magazynowania jako dostatecznej alternatywy dla węgla, ale raczej jako rozwiązanie, które będzie ułatwiało rozwój pogodozależnych OZE i powodowało trwały i coraz szybszy spadek zapotrzebowania na energię elektryczną z wielkoskalowych źródeł węglowych.W taki sam sposób trzeba traktować znaczenie - wdrażanych na coraz szerszą skalę do praktyki - technologii cyfryzacji elektroenergetyki. Do najbardziej znanych z nich należą technologie inteligentnych sieci i urządzeń pomiarowych, które umożliwiają aktywizację biernej dotąd popytowej strony rynku energii elektrycznej.Znaczenie tej zmiany trzeba widzieć w kontekście wymogu, jakim jest konieczność ciągłego równoważenia w sieci podaży i popytu na energię elektryczną. W warunkach zmieniającego się w różnych cyklach czasowych zapotrzebowania na energię elektryczną obowiązek jej bilansowania w sieci spoczywał dotąd całkowicie na stronie podażowej.Wynikający stąd wymóg odpowiedniego dostosowywania wielkości produkcji do zmieniającego się zapotrzebowania odbiorców pociągał za sobą konieczność rozbudowy potencjału wytwórczego do rozmiaru zapewniającego szczytowe zapotrzebowanie oraz posiadanie niezbędnej rezerwy mocy.Uaktywnienie strony popytowej oznacza, że w procesie bilansowania mogą także uczestniczyć odbiorcy. Dokonuje się to za pośrednictwem rozwiązań, które określa się jako odpowiedź strony popytowej (demand response) oraz zarządzanie stroną popytową (demand side management).Za pierwszym rozwiązaniem kryje się szereg możliwych i stosowanych już coraz szerzej programów, których celem jest skłonienie odbiorców do krótkookresowej (liczonej w sekundach, minutach czy godzinach - do 4 godzin), dobrowolnej, realizowanej w różnym stopniu, redukcji poboru energii elektrycznej z sieci w odpowiedzi na sygnał cenowy lub polecenie operatora sieci.Jak dotąd programy te stosuje się w odniesieniu do dużych odbiorców energii. Programy te oferują wyspecjalizowane firmy, które dokonują audytu zapotrzebowania danego odbiorcy i na tej podstawie opracowują sposób i zakres, w jakim może on uczestniczyć w procesie redukowania zapotrzebowania, przy zachowaniu zasady, aby nie miało to negatywnego wpływu na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą.Zachętą do angażowania się w takie programy jest oferowane przez dostawców (operatorów sieci) wynagrodzenie, które stanowić może istotną pozycję w przychodach odbiorców. Kolejnym etapem w intensyfikowaniu odpowiedzi strony popytowej będzie uaktywnianie coraz mniejszych odbiorców, w tym również gospodarstw domowych.Przełom w tym zakresie może się dokonać za sprawą upowszechnienia internetu rzeczy, który będzie umożliwiać podłączanie znajdujących się u odbiorców urządzeń pobierających prąd do internetu, po to, aby kontrolować w sposób automatyczny ten pobór, według określonego algorytmu uwzględniającego wymogi kosztowej optymalizacji pracy danego systemu energetycznego.Szacuje się, że wraz ze wzrostem tak rozumianej aktywności strony popytowej pobór energii elektrycznej w okresach szczytowego zapotrzebowania może zmniejszyć się nawet o 20 proc., co poza korzyściami dla samych odbiorców będzie także oznaczać ograniczanie potrzeby kosztownych inwestycji w potencjał wytwórczy oraz sieciowy.O ile to rozwiązanie służy przede wszystkim do dokonywania krótkookresowej redukcji popytu w okresach szczytowego zapotrzebowania i przesuwania go na okresy pozaszczytowe - o tyle znacznie bardziej znane i stosowane już od dawna w elektroenergetyce zarządzanie popytem obejmuje różnego rodzaju działania podejmowane przez odbiorców na rzecz trwałego redukowania ich zapotrzebowania. Działania te w istocie polegają na zwiększaniu efektywności energetycznej, czyli bardziej efektywnym użytkowaniu energii elektrycznej.Wreszcie, spośród technologii cyfrowych, które już znajdują się w fazie implementacji i które także sprzyjać będą wypychaniu energetyki węglowej z rynku energii elektrycznej, na uwagę zasługuje koncepcja elektrowni wirtualnej oraz technologia blockchain.Pierwsza z nich polega na powiązaniu, przy pomocy systemów informatycznych, rozproszonych i różnych, jeśli chodzi o rodzaj, źródeł wytwarzania, w sposób umożliwiający koordynację ich pracy. Będzie to zapewniać zwiększenie elastyczności procesu wytwarzania energii elektrycznej, powodować zmniejszenie obciążenia sieci obsługującej te źródła oraz podnosić stopień niezawodności dostaw na stworzonym w ten sposób rynku energii elektrycznej.Z kolei zaletą technologii blockchain jest to, że eliminuje ona podmiot koordynujący działanie rynku sprzedaży i zakupu energii elektrycznej, wprowadzając możliwość rozwoju efektywnego mechanizmu bezpośrednich transakcji handlowych między rozproszonymi wytwórcami, w tym zwłaszcza prosumentami.Warto tu zwrócić uwagę, że oba te rozwiązania będą sprzyjać rozwojowi lokalnych rynków energii elektrycznej, opartych na małych, rozproszonych OZE, i ułatwiać uzyskiwanie przez te rynki statusu rynków o rosnącym stopniu samowystarczalności.Dokonany powyżej przegląd już istniejących i znajdujących się w fazie wdrażania rozwiązań, które będą w narastającym tempie nie tylko redukować udział energetyki węglowej w krajowym miksie energetycznym na rzecz energetyki odnawialnej, ale także zmniejszać rolę energetyki węglowej jako gwaranta stabilności dostaw - należy uzupełnić o kolejne rozwiązania technologiczne, których wdrożenie umożliwi całkowite pozbawienie energetyki węglowej tego statusu.Choć rozwiązania te znajdują się w różnej fazie badań poprzedzających możliwość ich implementowania do praktyki energetycznej, to dotychczasowa historia rozwoju nowych technologii energetycznych wskazuje, że osiągają one coraz szybciej stan przydatności aplikacyjnej.Jak się dzisiaj wydaje, kluczową rolę dla rozwoju bezemisyjnej elektroenergetyki odegrają przełomowe zmiany w technologiach energetyki solarnej oraz magazynowania energii elektrycznej.Nieprzypadkowo określa się energetykę solarną jako najbardziej perspektywiczny rodzaj bezemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej. Wskazują na to wyniki badań nad nowymi technologiami w zakresie absorpcji i przetwarzania docierającego na ziemię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.Pierwszy z nich dotyczy radykalnego zwiększenia powierzchni, na których będą umieszczane źródła fotowoltaiczne. Stanie się to dzięki zastosowaniu do produkcji tych źródeł nowych materiałów, które umożliwią nadanie im formy pozwalającej na ich „rozsmarowywanie” na ścianach budynków i oknach, a także innych powierzchniach, jak na przykład jezdnie.Drugi, znajdujący się na znacznie wcześniejszym etapie badań, ale o nie mniej dużym potencjale produkcyjnym, kierunek innowacji to rozwój źródeł fotowoltaicznych, które wykorzystywać będą coraz szersze spektrum promieniowania.O ile obecne źródła pozwalają wykorzystywać tylko 7 proc. docierającego na ziemię promieniowania słonecznego, to stan badań laboratoryjnych umożliwia już dzisiaj wykorzystywanie 44 proc. promieniowania słonecznego, zaś stan badań teoretycznych pozwala twierdzić, że stopień wykorzystania będzie można zwiększyć do prawie 90 proc.Sceptycy mogą dowodzić, że koszty uzyskiwania energii elektrycznej z tego rodzaju ogniw fotowoltaicznych są obecnie horrendalnie wysokie, ale warto tu przypomnieć, że w początkowym okresie rozwoju fotowoltaiki koszt uzyskiwania 1 wata wynosił 70 dol., a dzisiaj obniżył się już do poziomu 0,03 dol.Aby wynikający z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, a zwłaszcza przełomowych zmian technologicznych w zakresie energetyki solarnej lawinowy wzrost produkcji taniej energii elektrycznej umożliwił przejście do całkowicie bezemisyjnej energetyki - musi zostać rozwiązany problem komercyjnie opłacalnego długookresowego i wielkoskalowego magazynowania energii elektrycznej.Trwające już od dekady intensywne prace badawcze koncentrują się na dwóch głównych kierunkach, a mianowicie nowych rodzajach baterii oraz ogniwach paliwowych, w ramach których rozpatruje się różne technologie - tylko w dwóch wymienionych wyżej uczelniach trwają prace nad 5 różnymi technologiami.Niewątpliwe jednym z najbardziej obiecujących w tym zakresie rozwiązań jest wykorzystanie wodoru, który w trakcie reakcji z tlenem w ogniwach paliwowych umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej. Ważnym więc obszarem badań jest tutaj doskonalenie technologii ogniw paliwowych, aby zapewnić wysokoefektywną generację energii elektrycznej.Tania i obfita energia elektryczna z odnawialnych źródeł będzie umożliwiała pokonanie jednej z dwóch głównych barier tej formy magazynowania energii elektrycznej, a mianowicie wysokiego kosztu pozyskiwania wodoru za pośrednictwem elektrolizy, która wymaga dużej ilości energii.Druga bariera to znalezienie sposobu bezpiecznego przechowywania i transportowania wodoru. Jej pokonanie otworzy drogę do korzystania z energii elektrycznej wytwarzanej w odległych regionach o dużym nasłonecznieniu i dobrych warunkach dla pozyskiwania energii z wiatru, którą zamienioną w wodór będzie można transportować, tak jak się to dzisiaj czyni z paliwami kopalnymi.Intencją moją jest pobudzenie większej niż dotąd uwagi i dyskusji wokół praktycznych kwestii związanych z odchodzeniem od węglowej energetyki, a zwłaszcza postępującego słabnięcia jej roli jako gwaranta bezpieczeństwa dostaw, który ciągle stanowi podstawowy argument zwolenników poglądu, że węgiel długo jeszcze pozostanie kluczowym elementem krajowego miksu energetycznego.W moim podejściu akcentuję nie polityczną (wymogi walki z ocieplaniem klimatu), ale technologiczną przesłankę przebiegającego coraz szybciej, zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo, procesu transformacji sektora elektroenergetycznego, który już implikuje tam jego pogłębiającą się dekarbonizację sektora.Nie ma więc powodu, aby zakładać, że tego rodzaju proces nie będzie zachodził także i u nas, zwłaszcza jeśli uwzględnić, że nowe technologie zmieniają uwarunkowania tego procesu, poddając go w coraz większym stopniu kontroli mechanizmów rynkowych.Rzeczą naturalną jest, że tego rodzaju fundamentalne zmiany muszą rodzić protesty i sprzeciw, które wynikają nie tylko z faktu, że naruszają one potężne interesy grupowe i powiązane z nimi interesy polityczne, ale także z istnienia swoistej bariery mentalnej, której pokonanie wymaga zerwania z praktyką ignorowania lub odrzucania argumentów odwołujących się do faktów lub zweryfikowanej przez praktykę wiedzy.Przypomina mi się własne doświadczenie, kiedy pod koniec lat 80. XX wieku byłem zapraszany, jako akademik specjalizujący się w kwestiach liberalizacji sektora elektroenergetycznego, na spotkania z przedstawicielami sektora.Wygłaszane wówczas przez mnie tezy o konkurencyjnych rynkach energii elektrycznej spotykały się z gwałtownie wyrażanym sprzeciwem ich uczestników, podobnym do tego, na jaki dzisiaj natrafia pogląd, że węgiel nie ma przyszłości w sektorze elektroenergetycznym.Warto tu przytoczyć przykład sektora telekomunikacyjnego, który pod wpływem zmian technologicznych przeszedł podobną, fundamentalną transformację, jeśli chodzi o jego architekturę i mechanizmy funkcjonowania.Przełamywanie tej bariery wymaga więc intensywnej dyskusji i upowszechniania wiedzy o przesłankach, kierunkach i wyzwaniach procesu transformacji sektora elektroenergetyki oraz zagrożeniach i kosztach, jakie wynikać będą z ignorowania nieuniknionego charakteru tego procesu.Zawarte w powyższym tekście argumenty na rzecz tezy o takim właśnie charakterze tego procesu nie wyczerpują rzecz jasna całej listy ważnych tu kwestii. Pojawia się tu zwłaszcza istotne, dodatkowe pytanie, czy i w jaki sposób, być może katastrofalne dla gospodarki, skutki epidemii koronawirusa mogą mieć wpływ na przebieg transformacji w elektroenergetyce światowej i krajowej.