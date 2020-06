Prof. Marek Szczepański: górnicy to trudna grupa społeczna dla rządu

Grupa społeczna łatwa do mobilizacji, skupiona na niewielkiej przestrzeni. Gdyby doszło do prób szybkiej likwidacji kopalń, byłby to trudny czas dla rządu - ostrzega przed górnikami prof. Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego. - Liczę, że rząd i prezydent wyłoniony po najbliższych wyborach będą mieli świadomość, jak bardzo poważne są to sprawy - zaznacza socjolog w rozmowie z portalem WNP.PL

Wydaje się to zresztą nieuchronne. Tym bardziej dziwi owo zaklinanie rzeczywistości przez kolejne ekipy rządzące, które wskazywały, że branża sobie poradzi i żadnej likwidacji nie będzie. To iluzoryczne. Przykładowo były wicepremier Janusz Steinhoff miał odwagę wielokrotnie podkreślać, że obecnego stanu posiadania w rodzimym górnictwie nie da się utrzymać.Czytaj również: Energetyka zrzuca węglowy ciężar. Plan, który ma sens - Na pewno przed wyborami prezydenckimi nikt nie ogłosi niepopularnych decyzji. Wiadomo, że jeżeli już, to trudne decyzje podejmuje się zaraz po wyborach.- Górnicy to trudna grupa społeczna dla rządu - łatwa do mobilizacji, skupiona na niewielkiej przestrzeni. Gdyby doszło do prób szybkiej likwidacji kopalń, to byłby to trudny czas dla rządu. Liczę na to, że rząd i prezydent wyłoniony po najbliższych wyborach będą mieli świadomość, jak bardzo poważne są to sprawy.Jeżeli zdecydowano by się na przyspieszoną likwidację nierentownych kopalń, to mogłoby dojść do protestów. Byłoby tak, gdyby nastąpił radykalny ruch ze strony rządu.- Nie sądzę, by takowy nastąpił, bowiem - jak wspomniałem - górnicy to trudna grupa społeczna dla rządu. To górnictwo będzie się nadal kurczyło, wydobycie w kraju będzie spadać. Najważniejsze obecnie jest to, żeby pamiętać o zdrowiu górników i ich rodzin. Musimy obdarzyć górników solidarnością w czasie pandemii koronawirusa.