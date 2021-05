Prof. Marek Szczepański: potrzeba realnej alternatywy dla węgla i więcej troski o ludzi

Realna alternatywa dla węgla pojawić się może zbyt późno i będzie to nieadekwatne do narzuconego tempa dekarbonizacji. Opowieści o fotowoltaice i energii z wiatru nie wystarczą. Polska musi zachować elementarną suwerenność energetyczną - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.

- Tego typu obawy są uzasadnione. Pomija się bowiem często to, że realna alternatywa dla węgla pojawić się może zbyt późno i będzie to nieadekwatne do narzuconego tempa dekarbonizacji. Ludzie chcą wiedzieć, co realnie zastąpi węgiel w miksie energetycznym. Same opowieści o fotowoltaice i energii z wiatru nie wystarczą. Polska musi zachować elementarną suwerenność energetyczną.- Na pewno będą w tym zakresie protesty ekologów. Kiedyś byłem w Żarnowcu, który pokazuje całą tę iluzję energetyki jądrowej. U nas od wielu lat można przecież usłyszeć, że będziemy budować elektrownię atomową. I nic się nie wydarzyło. Oczywiście byłoby to źródło energii. Jednak po różnych wydarzeniach, jak choćby w elektrowni Fukushima, trzeba niezwykłej ostrożności. Tutaj sprawy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa są fundamentalne.- Czytam i oglądam różne wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który niedawno wskazywał, że odchodzimy od kopalnych źródeł energii na rzecz innych. A jeszcze dwa, trzy lata temu deklarował, że węgiel jest tym najważniejszym dla naszego kraju surowcem. Teraz już radykalnie odmiennie wypowiada się na ten temat.Na umowę społeczną między rządem a związkami można spojrzeć dwojako. Jedni powiedzą, że to sukces. A inni, że to porażka oznaczająca tylko wysokie koszty oraz utratę bezpieczeństwa energetycznego w kolejnych latach.Część związkowców uważa tę umowę za kapitulację, gdyż zgodzono się na likwidację polskiego górnictwa. Jednak innej drogi w Unii Europejskiej nie ma. Trzeba jednak owo odchodzenie od węgla dobrze i starannie przygotować i postępować w tym zakresie w zaplanowany sposób.