Prof. Probierz odpowiada ministrowi: wybiórcze traktowanie ochrony złóż jest niezgodne z kanonem

Moje bardzo wielkie co najmniej zdziwienie, żeby nie powiedzieć więcej, zbudził artykuł w portalu WNP.PL z 9 lutego 2022 roku z informacją o tym, że w znowelizowanej Ustawie Prawo geologiczne i górnicze, co ma nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku, mamy chronić trzy najważniejsze polskie kopaliny: węgiel brunatny, siarkę oraz miedź. Ochrona zasobów złóż to oczywiście działalność ze wszech miar jak najbardziej słuszna, jednakże rodzi się natychmiast pytanie: co z pozostałymi naszymi kopalinami? - zaznacza w piśmie skierowanym do portalu WNP.PL prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, geolog górniczy.

Prof. Krystian Probierz przyznaje, że jest bardzo ciekawy, jak będzie przebiegał proces podejmowania decyzji administracyjnej uznającej (lub nie) dane złoże za strategiczne.

Wskazuje przy tym, że wszystkie przesłanki do wydania takiej decyzji są z natury rzeczy nieostre.

- Wszyscy wiemy też, że strategie ulegają zmianom podobnie jak koniunktura a jedynie złoża, z istoty rzeczy są niezmienne - podkreśla prof. Krystian Probierz.

Czy państwo rezygnuje z części obowiązków?

Nie traktować wybiórczo ochrony złóż kopalin