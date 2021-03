Prof. Szczepański: zamknięcie kopalni przed '30 jest absolutnie niemożliwe

- Obecnie polski rząd odwraca się od tez o węglu jako narodowym skarbie i wiodącym oraz najważniejszym nośniku energii. Już nie mówi się o przyszłości naszego górnictwa. Jest za to powoływanie się na Unię Europejską, która coraz mocniej naciska na Polskę, żeby ta możliwie jak najszybciej pozamykała kopalnie. A najlepiej przed 2030 rokiem, co jest oczywiście absolutnie niemożliwe - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.

- Potrzebny jest rejestr propozycji bez tych wszystkich ideologicznych opakowań. Trzeba jasno powiedzieć, co dalej z górnictwem. W tym, co dalej z Bogdanką czy kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej.Wiadomo, że rząd w odniesieniu do kopalń Polskiej Grupy Górniczej przystał na rok 2049, w którym to ostatnia z kopalń tej spółki miałaby zakończyć wydobycie. Z jednej strony jest to bardzo krótki czas. Natomiast z drugiej - na tyle długi, że można zrobić w tym górnictwie wiele dobrego, ale można też zrobić w nim bardzo wiele złego.W naszych realiach sięga się z wydobyciem coraz głębiej, warunki górniczo-geologiczne na Śląsku nie są sprzyjające. Trzymając się daty 2049 roku, trzeba między innymi pamiętać o kwestiach rynku pracy, o potrzebie przekwalifikowania wielu osób.- Nie wiadomo, ile ostatecznie będzie wynosiła taka odprawa. Można usłyszeć o stu czy też stu dwudziestu tysiącach złotych. W skali kraju jest to bardzo dużo. Natomiast dobrze, aby uniknięto błędów z lat 1998-2002, kiedy to zastosowano górniczy pakiet socjalny.Ważne, żeby górnicy mieli wsparcie, w tym wsparcie prawne, na przykład przy zakładaniu własnych działalności. Ponadto trzeba też pomyśleć o całym otoczeniu górnictwa, również o firmach okołogórniczych. Kwestia transformacji górnictwa dotyczy bowiem nie tylko kopalń, ale również firm produkujących na rzecz kopalń i świadczących dla nich różne usługi. Wraz z likwidacją kopalń sytuacja wielu spółek z otoczenia górnictwa może się znacznie pogorszyć.Czytaj także: Bogate zasoby węgla koksowego to nowa szansa dla rudzkich kopalń - Trzeba pamiętać o podatności Jastrzębskiej Spółki Węglowej na wahania koniunkturalne na globalnym rynku. Na położenie JSW wpływ będzie miała przede wszystkim sytuacja na rynku producentów stali. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy w trakcie najbliższych kilkunastu lat będzie się utrzymywała koniunktura na rynku węgla koksowego.Akurat dla Jastrzębia-Zdrój i okolic tego miasta praca w górnictwie ma duże znaczenie. W tamtym regionie województwa śląskiego kopalnie należą do kluczowych pracodawców. Trzeba to uwzględniać. Nie należy pielęgnować ciszy nad JSW, tylko trzeba podjąć rzetelny dialog na temat jej przyszłości.- Zdecydowanie za późno. To opóźnienie wynika także z bojaźni. Natomiast takie poważne rozmowy są potrzebne. W oparciu o rzeczowe dane, o całą niezbędną dokumentację i racjonalne przesłanki. Chodzi o to, żeby był to poważny, roboczy dialog.Uwzględniający również to, na jakie ustępstwa może się zgodzić rząd, a na jakie nie. Trzeba także pamiętać miedzy innymi o kwestii przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej i o rynku pracy w Jastrzębiu-Zdroju i okolicach.