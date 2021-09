Program dla górnictwa będzie gotowy w ciągu dwóch tygodni

W ciągu najbliższych dwóch tygodni departament górnictwa w resorcie aktywów państwowych ma zakończyć prace nad propozycjami zmian w rządowym programie dla górnictwa, uwzględniającymi ustalenia umowy społecznej z górnikami i bieżącą sytuację branży – wynika z informacji ministerstwa.

Część zadań wynikających z przyjętego blisko cztery lata temu rządowego programu została zrealizowana, jednak znaczna część dokumentu wymaga gruntownej modyfikacji, aby uwzględnić bieżące realia działania górnictw.

Trwają w tej chwili prace nad gruntowną zmianą tego programu, jesteśmy bardzo mocno zaawansowani - powiedział Jonasz Drabek z MAP.

Myślę, że w ciągu najbliższych 10 dni, do dwóch tygodni, będziemy - jako departament górnictwa - mieli wspólny materiał - dodał.

Przyjętym w styczniu 2018 roku, i formalnie wciąż obowiązującym, rządowym programem dla górnictwa węgla kamiennego zajmowała się we wtorek sejmowa podkomisja stała ds. restrukturyzacji tego sektora.

Jak przypomniał podczas posiedzenia dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jonasz Drabek, część zadań wynikających z przyjętego blisko cztery lata temu rządowego programu została zrealizowana, jednak znaczna część dokumentu wymaga gruntownej modyfikacji, aby uwzględnić bieżące realia działania górnictwa i wydarzenia ostatnich miesięcy, głównie ustalenia umowy społecznej z górniczymi związkami.

"Trwają w tej chwili prace nad gruntowną zmianą tego programu, jesteśmy bardzo mocno zaawansowani. Myślę, że w ciągu najbliższych 10 dni, do dwóch tygodni, będziemy - jako departament górnictwa - mieli wspólny materiał, który będzie oczywiście wymagał zatwierdzenia przez kierownictwo Ministerstwa Aktywów Państwowych i dalszego skonsultowania" - powiedział Drabek.

Jak ocenił, przygotowywany w departamencie górnictwa MAP materiał z propozycjami konkretnych zmian w programie jest już gotowy w około 80 procentach. Później propozycjami zmian ma zająć się kierownictwo Ministerstwa, a następnie powinien je zaakceptować rząd.

"Zmiany są dosyć gruntowne, bo sytuacja nam się gruntownie zmieniła" - powiedział dyrektor, przypominając, iż w maju br. delegacja rządowa podpisała ze stroną społeczną umowę dotyczącą transformacji górnictwa w perspektywie 2049 roku - jej następstwem ma być całkowicie nowe uregulowanie sposobu funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Umowa ta zawiera mechanizmy pomocy publicznej dla górnictwa (m.in. dopłaty do redukcji produkcji), wymagające notyfikacji Komisji Europejskiej. Rozmowy w tej sprawie z Brukselą trwają.

"Program musi być dostosowany do obecnej sytuacji i do tego, co zostało wynegocjowane ze stroną społeczną w zakresie mechanizmów pomocowych, konsolidacji - tych zapisów, które do tej pory nie znalazły się w programie, a powinny się w nim znaleźć" - wyjaśnił Jonasz Drabek.

Mówiąc o tych elementach rządowego programu z 2018 roku, które zostały zrealizowane, dyrektor wskazał m.in. na uregulowanie prawne kwestii norm jakościowych paliw stałych oraz przedłużenie koncesji na wydobycie węgla, które w wielu spółkach kończyły się w 2020 roku. Zapewniono także ciągłość finansowania procesów likwidacyjnych i polikwidacyjnych (jak odwadnianie wyrobisk dawnych kopalń) w górnictwie oraz działań osłonowych.

Dyrektor Drabek poinformował także, iż obecnie realizacja rządowego programu restrukturyzacji górnictwa jest kontrolowana przez Najwyższą Izbę Kontroli - kontrola jest prowadzona zarówno w Ministerstwie Aktywów Państwowych, jak i w poszczególnych spółkach górniczych.