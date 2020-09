Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, czyli ścieżka przyspieszonego odchodzenia od węgla

Ministerstwo Klimatu ma nowy projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Zgodnie z nim reformy w sektorze energii mają wyznaczać nowe cele klimatyczne UE i zmiany technologiczne. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki zaznacza w rozmowie z WNP.PL, że w projekcie zaważyły cele ekologiczne i wygląda to na ścieżkę przyspieszonego odchodzenia od węgla. Szef Sierpnia 80 Bogusława Ziętka, podkreśla, że nie da się w krótkim czasie przebudować systemu energetycznego Polski.

Powstrzymać to szaleństwo

Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80 zaznacza, że dokument przedstawiony przez resort klimatu pokazuje, że Polska z całą mocą powinna przeciwstawić się przyspieszeniu polityki klimatycznej UE, ponieważ ta doprowadzi nas wprost do katastrofy.- Nie da się w krótkim czasie przebudować systemu energetycznego Polski - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek. - Oznaczałoby to w perspektywie najbliższych pięciu lat likwidację połowy z funkcjonujących polskich kopalń, z czego większość już w przyszłym roku. To oznacza utratę setek tysięcy miejsc pracy. Ponadto rezygnujemy z nośnika energii, który posiadamy, czyli węgla kamiennego i brunatnego na rzecz nośników energii, których nie posiadamy, na przykład gazu - zaznacza Bogusław Ziętek.Podkreśla przy tym, że Ministerstwo Klimatu nie zauważa również, że ta szaleńcza polityka UE wkrótce dotyczyć będzie również gazu i innych paliw kopalnych - więc zanim się zdążymy przestawić na gaz, to UE będzie nam kazała także tę energetykę zlikwidować.- Wszystkim, którzy mają wątpliwości co do tego, gdzie nas prowadzi taka polityka, polecam lekturę najnowszych dokumentów Komisji Europejskiej, w których nie mówi się już wyłącznie o walce z węglem, ale mówi się także o walce z rolnictwem, budownictwem i transportem jako sektorami gospodarki nadmiernie emitującymi gazy cieplarniane - podkreśla Ziętek. - Ktoś musi to szaleństwo powstrzymać - podsumowuje Bogusław Ziętek.Zobacz także: Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Oto trzy główne filary projektu