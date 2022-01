Kolejne spotkanie związkowców z rządem 10 lutego

Kolejne spotkanie sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa odbędzie 10 lutego tego roku. Zaproponowana zostanie wówczas formuła powołania Pełnomocnika ds. Transformacji Woj. Śląskiego - poinformowano po poniedziałkowym (24 stycznia) spotkaniu stron umowy w Warszawie.

Podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników, przewiduje budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz tworzy mechanizmy wspierające transformację Śląska. Do końca stycznia strona polska ma złożyć w Komisji Europejskiej wniosek o notyfikację pomocy publicznej dla górnictwa, zgodnie z zapisami umowy społecznej.

13 stycznia br. związkowi sygnatariusze umowy społecznej ocenili, iż nie jest ona przez rząd wykonywana i zażądali gwarancji realizacji zapisów tego dokumentu. Zapowiedzieli protesty, jeżeli do 21 stycznia nie dojdzie do rozmów w tej sprawie. W odpowiedzi wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaprosił związkowców na poniedziałkowe spotkanie w Warszawie. Przedstawiono informacje dotyczące przygotowania nowego systemu wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w tym przygotowania do złożenia wniosku notyfikacyjnego do KE.

"Podpisana w maju ubiegłego roku umowa społeczna jest wdrażana. Wraz z partnerami rozmawiamy o sposobach realizacji poszczególnych elementów umowy. Naszym priorytetem w dalszym ciągu pozostaje przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji" - powiedział wicepremier Jacek Sasin.

Wieczorem przedstawiciele strony związkowej opublikowali oficjalną notatkę z rozmów. Potwierdzono w niej, iż "projekt wniosku notyfikacyjnego, bez informacji wrażliwych, zostanie przekazany sygnatariuszom umowy społecznej".

"Podstawą wniosku notyfikacyjnego, szczególnie w zakresie osi czasu (harmonogramu wygaszania kopalń - red.) i programów operacyjnych będą zapisy umowy społecznej. Projekt wniosku notyfikacyjnego zostanie przekazany stronie społecznej równocześnie z przekazaniem do opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - czytamy w informacji.

Wskazano także reprezentanta strony związkowej jako obserwatora w procesie notyfikacji - jak dotąd związkowcy nie podali nazwiska swojego przedstawiciela.

W poniedziałek ustalono również, iż "kontynuowane będą prace nad projektem ustawy o Funduszu Transformacji Śląska, a projekt - w najbliższym możliwym terminie - zostanie wniesiony pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów".

Ponadto uzgodniono, że na kolejnym posiedzeniu sygnatariuszy zaproponowana zostanie formuła powołania Pełnomocnika ds. Transformacji Województwa Śląskiego. Strony zgodziły się, że spotkania sygnatariuszy Umowy będą miały charakter cykliczny, a termin kolejnego ustalono na 10 lutego.

"Uznano za konieczne rozpoczęcie procesu renegocjacji elementów kosztowych umowy społecznej w zakresie planów operacyjnych, w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego" - napisano w notatce ze spotkania, podpisanej przez związkowców i przedstawiciela rządu.

Strona rządowa poinformowała także o stanie prac nad realizacją rozdziału umowy społecznej dotyczącego inwestycji w niskoemisyjne projekty węglowe. "Strona społeczna uznała za konieczne przyśpieszenie tych inwestycji" - podano.

13 stycznia br. związkowi sygnatariusze umowy społecznej wezwali stronę rządową "do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów, które nie tylko doprowadzą do uzyskania gwarancji realizacji zapisów podpisanej w 2021 roku Umowy społecznej, ale też do jej nowelizacji".

Związkowców niepokoją m.in. analizy dotyczące możliwości skrócenia okresu wygaszania kopalń do roku 2040-45, a nawet 2038, wobec zapisanej w umowie społecznej daty końca 2049 roku. Wskazywali także, iż rząd nie wywiązał się dotąd z ustaleń dotyczących wprowadzenia ustawy o Funduszu Transformacji Śląska, rozpoczęcia realizacji inwestycji wykorzystujących niskoemisyjne technologie węglowe, programów wsparcia firm okołogórniczych czy pracy nad programami adresowanymi do samorządów.

Związki podkreślają, że w przeciwieństwie do pomocy publicznej dla kopalń, realizacja tych punktów umowy nie wymaga unijnej notyfikacji. Jak zapowiadał wcześniej resort aktywów państwowych, wniosek o notyfikację pomocy publicznej dla górnictwa będzie złożony do końca stycznia. Równolegle w parlamencie procedowana jest ustawa, zawierająca szczegóły wsparcia dla branży o wartości 28,8 mld zł w ciągu 10 lat - po odrzuceniu ustawy przez Senat, wkrótce ponownie zajmie się nią Sejm.

Związkowcy domagali się też uczestnictwa w rozmowach dotyczących notyfikacji w charakterze obserwatorów. W tej sprawie strona społeczna niedawno zwróciła się pisemnie do przedstawicieli Komisji Europejskiej, prosząc o wyjaśnienie, czy niedopuszczenie związków do rozmów jest decyzją Komisji, czy też wynikało ze stanowiska polskiego rządu. W poniedziałek związki otrzymały zapewnienie, iż ich obserwator będzie dopuszczony do procesu notyfikacyjnego.

Jak poinformował przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, podczas poniedziałkowego spotkania w Warszawie sporo czasu poświęcono również zagrożeniom, jakie - w ocenie związkowców - unijna polityka klimatyczna niesie dla polskiej gospodarki i społeczeństwa.

"Bardzo mocno wyartykułowaliśmy, że to wszystko, czego obawialiśmy się jako strona społeczna w kontekście polityki klimatycznej - już się stało. Niestety, żadne rządy od 16 lat nie słuchały naszych argumentów i dzisiaj mamy to, co mamy - że przysłowiowy chleb będziemy musieli kupować na kromki" - powiedział Kolorz.

W poniedziałkowym spotkaniu z przedstawicielami związkowych sygnatariuszy umowy społecznej, obok wicepremiera, szefa MAP Jacka Sasina, uczestniczyli też minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.